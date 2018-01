HTC officialise son U11 Eyes, un smartphone à double capteur en façade

HTC officialise son nouveau smartphone U11 Eyes, doté notamment d’un système de double capteur photo en façade pour améliorer la prise de selfies.

Un U11 Eyes qui voit double chez HTC

Pas forcément à la fête depuis quelques années maintenant, le groupe HTC vient tout juste d’officialiser son nouveau smartphone, le U11 Eyes. Un smartphone qui va venir se positionner dans le catalogue du constructeur entre le modèle U11 Life et le U11+. On y retrouvera donc des éléments relativement communs, mais le HTC U11 Eyes compte néanmoins se différencier de par son double capteur frontal.

En effet, afin de séduire les amateurs de selfies (et dieu sait s’ils sont nombreux…), HTC a décidé de doter son U11 Eyes de deux capteurs photo en façade. Une pratique qui n’est pas inédite, mais qui promet d’élargir les possibilités offertes en terme de rendu pour les autoportraits. Concrètement, ce sont deux modèles de 5 mégapixels qui se chargeront de satisfaire les envies de selfie, avec évidemment un mode Bokeh. A l’arrière, pas de système dual lens, mais un module de 12 mégapixels UltraPixel en f/1.7, avec un système de stabilisation optique (OIS).

Pour le reste, le HTC U11 Eyes se présente comme un gros smartphone, doté d’une large dalle de 6″ de diagonale permettant d’afficher une image en 1080 x 2160 pixels en qualité Super LCD 3. Le smartphone tourne évidemment sous Android, avec un surcouche HTC Sense, et c’est un processeur SnapDragon 652, associé à 4 Go de RAM, qui aura la lourde tâche de faire tourner l’ensemble. Côté mémoire interne, le HTC U11 Eyes sera proposé en version 64 Go, avec précisément 53 Go de disponibles pour l’utilisateur précise le constructeur.

Bien sûr, les connectivités WiFi, Bluetooth et NFC sont de la fête, tout comme la connectique USB Type-C. Ceux qui aiment presser leur smartphone seront ravis d’apprendre que la technologie HTC Edge Sense est aussi de la fête. Enfin, l’indispensable capteur d’empreintes digitales est lui aussi de la partie, et situé à l’arrière du smartphone, juste en-dessous du capteur photo.

Côté disponibilité, le HTC U11 Eyes sera lancé dès la fin du mois de janvier en Asie, où il sera affiché à environ 410 euros HT. Reste à savoir si ce dernier parviendra à trouver son chemin jusque chez nous dans un futur proche.