Huawei : 100 millions de smartphones expédiés au 18 juillet, vers les 200 millions pour l’année

Le constructeur chinois Huawei est en pleine forme, avec 100 millions de téléphone vendu en à peine plus de 6 mois, et peut-être plus de 200 millions pour l’année 2018.

Huawei annonce avoir dépassé la barre des 100 millions de smartphones expédiés le 18 juillet et projette de dépasser les 200 millions d’unités d’ici la fin de l’année.

Une croissance fulgurante

Huawei ? Tout va bien, merci pour lui. Le constructeur chinois, confidentiel sur le continent européen il y a quelques années encore, affiche des résultats de vente impressionnants. La société a déclaré avoir passé le cap des 100 millions de smartphones expédiés le 18 juillet, un record absolu.

Pour être plus précis, Huawei calcule son nombre d’expéditions total en tenant compte des produits Huawei et Honor. Même si « expédié » ne reflète pas exactement la réalité des ventes, le constructeur enregistre une progression fulgurante, pendant que les deux premiers géants du secteur, Apple et Samsung, accusent respectivement 2,8% et 2,4% de recul de leurs ventes au premier trimestre 2018.

Cette forte progression est à attribuer à l’arrivée du constructeur sur le marché de l’Asie du Sud-Est, en particulier en Inde, où le positionnement tarifaire des produits des deux marques séduit de nombreux consommateurs.

Et c’est pas fini

À titre de comparaison, Huawei a vendu 39,3 millions de téléphones durant cette période contre 52,2 millions d’unités pour Apple. L’année dernière, Huawei a expédié un total de 153,1 millions de téléphones portables dans le monde, contre 215,8 millions de téléphones Apple, et 317,3 millions pour Samsung. Pour 2018, le géant chinois espère dépasser la barre des 200 millions d’unités expédiées.

« Auparavant, Huawei avait atteint la barre des 100 millions d’expéditions le 22 décembre 2015, le 14 octobre 2016, et le 12 septembre 2017. Comme il n’a fallu qu’un peu plus de six mois pour atteindre l’objectif cette année, nous visons maintenant 200 millions d’unités expédiées d’ici la fin de 2018« , a déclaré M. Yu, chef de la division mobile.

« Étant donné que le second semestre est normalement la saison de pointe pour les ventes de smartphones, car les grandes marques lancent toutes leurs téléphones phares, il ne sera pas difficile pour Huawei de dépasser 200 millions d’unités de téléphones« , a déclaré M. Li. Huawei s’apprête en effet à sortir au troisième trimestre sa nouvelle génération de smartphones de son haut de gamme à succès Mate.

Source