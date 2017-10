Huawei peut-il devenir le premier constructeur de smartphones au monde ?

L’entreprise chinoise Huawei a dépassé Apple sur le marché des smartphones à la fin second trimestre 2017. Prochain objectif : Samsung.

Une croissance que rien n’arrête pour Huawei !

Apple au troisième rang. Dépassée par la marque chinoise Huawei. C’est un mini-coup de tonnerre sur le marché des smartphones depuis la fin de l’été. Un écho surtout aux promesses du CEO de Huawei Richard Yu qui compte bien occuper la première place du classement dans quelques années.

Huawei : bientôt premier constructeur de smartphones au monde

L’entreprise fondée en 1987 a lancé son premier smartphone Android en 2010. 7 ans plus tard, elle a surpassé la concurrence locale puis internationale. En mai 2017, Huawei détenait 10% de parts du marché mondial, derrière Apple et Samsung avec respectivement 14,7% et 23,3%. La tendance s’est désormais inversée même si les chiffres exacts n’ont pas encore été communiqués.

Pour cela, la marque s’appuie sur une très bonne politique marketing, une approche relativement récente sur le marché international et surtout ses deux marques phares : Honor, plus accessible et Huawei pour le premium.

Samsung n’a pas dit son dernier mot

Pour autant rien n’est encore fait. Samsung reste pour l’heure très loin devant Huawei. Sur le deuxième trimestre, la marque sud-coréenne a vendu 79,8 millions de smartphones contre 38,5 pour son concurrent chinois. La marche paraît donc encore très haute. Surtout, Samsung est à l’heure actuelle, la marque la plus influente du monde das ce secteur et est très appréciée des consommateurs. Huawei souffre en comparaison d’un véritable défaut de notoriété à l’international.

Selon les projections des analystes, si Huawei continue sur son rythme actuel, la marque dépassera Samsung en 2021. Mais, pour s’en assurer, il faudra réussir à passer à l’étape suivante en proposant un flagship capable d’écraser la concurrence. Surtout, d’autres concurrents pourraient bien arriver. Parmi eux, les autres entreprises chinoises comme Xiaomi, Oppo ou Vivo s’affirme comme les plus sérieux challengers. L’Asie est bien partie à la conquête du monde !