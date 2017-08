Huawei Mate 10 : la fiche technique et des photos fuitent sur Weibo

Nous gardons tous à l’esprit le succès du Mate 9 du constructeur chinois Huawei,il semble que son successeur la Mate 10 bénéficie d’une fiche technique et d’un design tout aussi alléchant. De nombreuses informations ont fuité sur le réseau social Weibo.

Normalement, le Mate 10 devait sortir au mois d’octobre, mais quelques fuites permettent déjà d’en savoir plus dès maintenant, car on découvre une partie de la fiche technique de ce modèle et quelques images, permettant de constater que Huawei opte pour le design borderless et que le capteur Leica est toujours bien présent.

Un configuration boostée et un design élégant pour le futur Mate 10 de Huawei

Le Huawei Mate 10 profitera d’un très bon ratio taille-écran avec des bords arrondis et la dalle sera de 6,1 pouces Quad HD, le tout dans une jolie coque en métal brossé. Huawei semble avoir opté pour une configuration boostée, avec un SoC Kirin 970 épaulé par 6 go de RAM et 64 go de stockage. On retrouve également deux capteurs photo de marque Leica sur le dos et un lecteur d’empreintes juste en dessous.

La configuration semble très puissante, avec une belle promesse pour le volet photo et un design vraiment élégant, le Mate 10 semble donc armé pour s’attaquer directement à ses deux plus gros concurrents, Apple et Samsung, sans aucun problème ! Il faudra attendre le tarif de mise sur le marché, mais que l’on imagine inférieur à ceux des flagships de la concurrence.

Le Mate 10 pourrait bien être le smartphone qui permettra à Huawei de passer de la troisième place mondiale à la seconde, en devançant la firme de Cupertino, les deux marques ne sont qu’à 3 millions de smartphones de différence en termes de ventes d’après les derniers chiffres.

On vous laisse admirer ces deux clichés du futur Mate 10 de Huawei publiés sur le réseau social chinois Weibo.