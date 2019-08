Huawei MateBook D pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

La nouvelle version du Huawei MateBook D a tout pour plaire, et elle se différencie du précédent modèle aussi bien au niveau du prix que des caractéristiques techniques. Disponible depuis le début de l’année 2019, cet ordinateur du fabricant chinois s’impose comme l’un des meilleurs rapport qualité prix du marché. Dès lors, où acheter un Huawei MateBook D pas cher, au meilleur prix en 2019 ?

Comme vous pouvez le voir dans le tableau comparatif des prix ci-dessus, le MateBook D est déjà en réduction chez plusieurs marchands, alors qu’il avait été initialement mis sur le marché à 799€. Si vous voyez une belle promotion, n’hésitez pas à vous dépêcher car l’ordinateur appartient aux meilleurs ventes sur les sites e-commerce comme Amazon.

Pourquoi choisir l’ordinateur MateBook D ?

Avant d’aller au comparatif du meilleur prix pour acheter un Huawei MateBook D pas cher, venons en d’abord aux caractéristiques technique. Cet ordinateur appartient aux meilleures ventes de la catégorie « ordinateurs » sur Amazon du fait qu’il ait un excellent rapport qualité prix, et qu’il se positionne très bien sur le segment des PC ultra-portable milieu de gamme.

Le Huawei MateBook D est à la croisée entre un ordinateur et une tablette puisque son écran est tactile. La version de 14″ offre un taux d’occupation de 81% de la surface avant, un poids de 1,45 kg, une épaisseur de 15,8 mm, ainsi qu’un écran FHD+ (1920 x 1080 px). La marque met énormément l’accent sur la qualité de son écran, tant au niveau de la luminosité que du contraste. Pour la mobilité, cet ordinateur est un très bon choix, et le rapport qualité prix du MateBook D est excellent pour les personnes qui recherchent cela. L’ordinateur Huawei vient avec 256 Go de stockage en SSD.

Quant à la batterie, le fabricant annonce une autonomie de 7 heures en vidéo et 9,5 heures en utilisation normale. Au niveau du son, le Huawei Mate Book D pas cher est quand même équipé de la technologie Dolby Atmos qui est réputée pour sa qualité. Si le Huawei MateBook D est un excellent produit pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur pour la bureautique, il sera toutefois limité pour les personnes qui veulent l’utiliser pour du gaming. Sans surprise, cet ultrabook utilise le système d’exploitation Windows.

Pour ce qui est du design, le Huawei MateBook D est en aluminium avec des bords arrondis qui rendent le design très réussi et agréable. A noter que le clavier possède deux niveaux de rétro-éclairage (qui peuvent être également désactivés). On notera également la présence d’une caméra type webcam, de deux ports USB (dont un USB 3.0) sur le côté, d’une sortie vidéo HDMI ainsi que de prises casque et micro. Pour ce qui est des réseaux, le Wi-Fi et le Bluetooth 4.1 sont évidemment de la partie. Passons désormais à la dernière section qui vous permettra d’acheter le MateBook D au meilleur prix en toute simplicité.

Où acheter le MateBook D pas cher, quid du prix ?

Par défaut, le prix pour acheter le Huawei MateBook D de 14″ pas cher est de 799€. Toutefois, l’ordinateur portable du fabricant est aujourd’hui en réduction sur la plupart des plateformes marchandes, ce qui permet d’économiser quasiment 200€ sur le modèle de base. A noter que le MateBook D de 15″, qui est un modèle un peu antérieur, est disponible quant à lui pour 899€.

Meilleur prix Huawei MateBook D 15″ :

Meilleur prix Huawei MateBook D 14″ :

Si vous voulez acheter un MateBook D de 14″ ou 15″, vous pouvez voir dans les tableaux ci-dessus les meilleurs prix en temps réel pour ces deux ultrabooks. Il faut toujours être très réactif pour bénéficier des meilleures remises en cours. Avec les réductions valables actuellement, ces ordinateurs Huawei MateBook D s’avèrent encore plus intéressant au niveau du rapport qualité prix, et ce serait dommage de manquer de telles offres.