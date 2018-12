Le Huawei Nova 4 avec un trou à la place de l’encoche a une date de présentation

Il y a une semaine à peine, des images du futur smartphone de Huawei fuitaient sur le web, dévoilant un téléphone dont la traditionnelle encoche laissait place à un petit trou dans l’écran intégrant des capteurs photo. Jusqu’ici, peu d’informations étaient disponibles, si ce n’est le haut de la face avant du smartphone ainsi que son écran apparemment sans bordures.

Le Huawei Nova 4, concurrent direct du Samsung Galaxy S10 Plus

Néanmoins, la marque a finalement annoncé la date de la présentation officielle sur le réseau social chinois Weibo. Le 17 décembre, Huawei dévoilera donc un nouveau smartphone qui aura le mérite de s’éloigner du design avec une encoche que nous avons vu passer sur la majorité des téléphones dévoilés en 2018. L’image initiale s’est ainsi agrandie afin que le fameux trou, représenté par un faisceau lumineux, apparaisse de manière distincte. Son nom et la date de présentation sont notés en bas de l’image. Si seule la face avant du téléphone a été dévoilée, l’on peut déjà indiquer que l’écran semble prendre une partie très importante du smartphone, puisque l’encoche a été remplacée par ce système de trou.

Si l’on ne connaît pas encore les spécificités techniques du mobile, MySmartPrice fait déjà quelques pronostics, suggérant qu’il s’agit là du digne successeur du Nova 3, hormis le changement de design. Le Huawei Nova 4 devrait ainsi se doter d’un processeur Kirin 980, de 4 à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Pour ce qui est de la photo, il devrait embarquer deux capteurs à l’avant et deux à l’arrière du smartphone.

Pour l’instant, l’on ne sait pas s’il est prévu que le Huawei Nova 4 fasse son arrivée en France.

Sur le marché, Huawei devra se frotter à son concurrent Samsung, qui prévoit de lancer un smartphone basé sur la même spécificité technique. En effet, le coréen n’est pas connu pour être un grand fan des encoches, si bien qu’il s’est penché sur la conception du Galaxy S10 Plus, un smartphone dont un trou a été percé dans l’écran afin d’y installer deux capteurs photo. Une nouvelle image ayant fuité fait état du design de téléphone, mais aucune date de présentation n’a été rendue publique par la marque.

Source