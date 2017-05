Huawei s’attaque au MacBook d’Apple avec le MateBook X

Le constructeur chinois Huawei qui est décidément sur tous les fronts vient de dévoiler le modèle qui partira à l’assaut du marché des ultrabook, je veux parler du MateBook X. Un produit qui se veut être un MacBook Killer. Apple peut donc trembler car Huawei a de solides arguments pour lui rogner des parts de marché…

Avec son MateBook X, Huawei ne cache pas son envie de titiller ses concurrents américains, car le Surface Book de Microsoft est également visé… Le constructeur chinois a décidé de proposer un écran de 13 pouces en définition 2K et de ratio 3:2 pour son ultrabook. Cet écran en verre Gorilla Glass offre une définition de 2160 x 1440 pixels et couvrira 88% de la superficie totale de l’appareil.

Huawei s’attaque aux MacBook et aux Surface avec son MateBook X

Le design est en effet très soigné et l’on notera des bordures minimales de 4.4 mm, ainsi qu’une épaisseur totale du MateBook X de seulement 12,5 mm. L’Ultrabook embarque un processeur Intel Core i5 ou i7 de dernière génération selon la version, épaulé par 4 ou 8 Go de RAM, 256 ou 512 Go de mémoire SSD et une carte Intel HD Graphics 620.

L’appareil proposera un son exceptionnel grâce aux deux haut-parleurs stéréo au son Dolby Atmos, dont il est équipé, de quoi offrir de belles expériences multimédia. Une caméra de 1Mp est présente afin de garantir des conversations vidéo de qualité. Pour le volet connectique et autonomie, Huawei annonce une batterie de 5449 mAh permettant de disposer de 10 heures d’utilisation en mode lecture vidéo. Le MateBook X disposera d’un port USB-A, d’un port USB-C, d’un port VGA et d’un port HDMI. L’appareil dispose d’un lecteur d’empreintes digitales intelligent, tournera sous Windows 10 et ne pèsera sur la balance que 1,05 kilo.

La date de sortie du MateBook X n’est pas encore déterminée, bien qu’il est probable que cela soit durant l’été, les prix varieront entre 1399 à 1699 euros, selon la configuration souhaitée.

Attention, un MateBook, peut en cacher non pas un, mais deux autres !

Huawei veut frapper fort dans le secteur en pleine ébullition des 2 en 1 et lance d’autres modèles simultanément, à savoir les MateBook D et MateBook E.

Le MateBook D est le plus classique de la gamme avec un clavier non détachable. Il propose un écran full HD de 15,6 pouces (1920 x 1080 pixels), un processeur Intel Core i7, un SSD de 256 ou 1 To et une carte graphique GeForce M 940. Il s’agit de l’entrée de gamme de la série MateBook, il sera commercialisé à un prix variant entre 749 et 999 euros.

Le MateBook E intègre un écran 12 pouces 2K (2160 x 1440 pixels), un processeur Intel Core m3 ou i5, épaulé par 128, 256 ou 512 Go de mémoire SSD et 4 ou 8 Go de RAM.Il disposera d’une batterie de 4430mAh offrant neuf heures de lecture vidéo par exemple. Le tarif oscillera entre 999 et 1299 euros.

Huawei pourrait bien chambouler l’ordre établi sur ce marché, avec une offensive aussi importante, juste au moment ou Microsoft lance aussi son Surface Pro. Les consommateurs auront une alternative de plus pour faire leur choix !