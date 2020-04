Instagram : les DM se déploient sur la version web !

Les DM disponibles sur la version web d’Instagram !

Très populaire sur nos smartphones, l’application de partage de photos et vidéos Instagram est également disponible sur le web, en version desktop. Et si les utilisateurs nomades peuvent, depuis quelques années déjà, profiter des joies des DM (les messages privés), cette fonction vient tout juste d’être déployée sur la version web.

En janvier dernier, Instagram exprimait sa volonté de proposer les DM sur la version web de son service. Seuls quelques privilégiés avaient alors la possibilité d’envoyer et de recevoir des messages privés sans avoir à passer par l’application mobile. Pratique donc pour les entreprises, les influenceurs et tous ceux qui communiquent énormément par ce biais.

Depuis quelques jours, la fonction est déployée plus largement, et de nombreux utilisateurs peuvent dès à présent avoir accès à cette fonction. Certains ont d’ailleurs été surpris en découvrant la fonction DM sur leur ordinateur, sans compter le fait qu’Instagram a confirmé que la fonction n’était pas disponible pour « toute la communauté« . A noter toutefois qu’il n’est pas possible de visionner une vidéo via la fonction DM sur la version web d’Instagram.

Comment vérifier si la fonction est disponible ?

Si vous êtes un fervent utilisateur d’Instagram sur votre smartphone, il suffit dans un premier temps de vous rendre à l’adresse suivante. Une fois connecté, on retrouve son fil Instagram classique, avec les Stories affichées sur le bord supérieur de l’écran ou sur le côté (en fonction de l’affichage).

Dans le coin supérieur droit de l’écran, on retrouve divers logos, à savoir Accueil, Explore et Notifications. La nouvelle fonction DM, si elle est disponible chez vous, vient s’intercaler entre les boutons Accueil et Explore. Dès lors, vous pouvez communiquer plus aisément avec vos abonnés, mais également échanger des photos.

Désormais, vous avez donc de quoi perdre du temps sur Instagram, depuis votre mobile, et depuis votre ordinateur.