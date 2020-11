iPhone 12 mini / 12 Pro Max : à peine sortis, RED by SFR casse le prix 🔥

Quelques semaines après les autres, c’est au tour des iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini d’ĂŞtre disponibles Ă la prĂ©commande. RED by SFR n’a pas attendu en faisant baisser directement le prix de ces nouveaux modèles. Vous pouvez donc faire une Ă©conomie immĂ©diate de 30 euros sur ces nouveaux appareils. Certes, ça n’est pas le bout du monde, mais c’est toujours ça de gagnĂ©.

Ci-dessous, les deux fiches en directs :

PrĂ©commander l’iPhone 12 Pro Max

PrĂ©commander l’iPhone 12 mini

Au final, pour en venir directement au prix, l’iPhone 12 mini est Ă 779€ au lieu de 809€ pour un stockage de 64 Go. Il est disponible dans les coloris suivants : Noir, Blanc, Vert, Bleu et Product RED. Si vous voulez partir sur le premium iPhone 12 Pro Max, il est affichĂ© au prix de 1 229€ au lieu de 1 259€ chez RED by SFR. C’est une configuration avec 128 Go de stockage, pour des coloris en Or, Argent, Bleu Pacifique ou Graphite.

Note : RED by SFR fonctionne comme un e-commerçant standard. Chez lui, vous achetez l’iPhone 12 Pro Max / 12 mini « nu », vous n’avez donc aucunement besoin de souscrire Ă un forfait. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com se place juste comme un revendeur de ces iPhone, sans aucune prĂ©tention. Vous pouvez donc acheter ces tĂ©lĂ©phones Ă prix avantageux chez lui tout en Ă©tant client d’un autre opĂ©rateur.

Lequel des iPhone 12 choisir ?

Dans notre comparatif de toute la gamme d’iPhone 12, vous pouvez constater que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max sont aux deux extrĂŞmes de la gamme. D’un cĂ´tĂ©, on a un iPhone 12 mini qui possède exactement les mĂŞmes caractĂ©ristiques de l’iPhone 12, Ă la seule diffĂ©rence que son Ă©cran est plus petit (il mesure 5,4″ en diagonale, contre 6,1″ pour l’iPhone 12). Il s’accompagne d’un Ă©cran OLED protĂ©gĂ© par un Ceramic Shield, une puce A14 Bionic, la compatibilitĂ© 5G ou encore une très belle offre photo.

De l’autre cĂ´tĂ©, on a l’iPhone 12 Pro Max. Dixit la marque, c’est « le meilleur iPhone jamais crĂ©Ă© par Apple ». Tous les superlatifs sont permis : le plus puissant, le plus beau, le plus rĂ©sistant, le meilleur en photo / vidĂ©o. Avec cet iPhone 12 Pro Max, vous partez sur le modèle le plus premium. Evidemment, le prix n’est pas le mĂŞme.

Quel que soit le modèle que vous choisirez, le design est assez similaire. La petite diffĂ©rence rĂ©side dans les matĂ©riaux puisque la version iPhone 12 Pro Max a une finition en acier inoxydable (contre de l’aluminum pour l’iPhone 12 mini). Ils reprennent cependant tous les deux le style de l’iPhone 4 avec des rebords un peu plus tranchants que leurs prĂ©dĂ©cesseurs.

La grande nouveautĂ© de cette dernière gĂ©nĂ©ration, c’est la compatibilitĂ© avec le rĂ©seau 5G. Avec son iPhone 12 mini, Apple se fĂ©licite d’avoir produit « le plus petit smartphone compatible 5G du monde », alors mĂŞme que plus de 200 smartphones compatibles 5G sont dĂ©jĂ disponibles. En parallèle, l’iPhone 12 Pro Max est aussi l’un des plus grands formats.

L’iPhone 12 mini est-il si petit que ça ? En rĂ©alitĂ©, il est assez proche de l’iPhone SE 2020 – il n’est donc pas si petit. Apple a travaillĂ© pour que l’Ă©cran prenne un maximum de superficie sur le dessus du boitier, et c’est rĂ©ussi. Au final, pour 100€ de moins que l’iPhone 12, c’est un vraiment bon produit. A tout juste 809€ pour le prix officiel (et donc 779€ sur RED by SFR), c’est un très bon prix.

RED by SFR tente la promotion

Pour la sortie des iPhone 12 / 12 Pro il y a quelques semaines, RED by SFR avait dĂ©jĂ offert 30 euros de remise. Cette fois-ci, l’opĂ©rateur rĂ©itère sa rĂ©duction sur les deux iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max en prĂ©commande. Pour les autres modèles, les plus petits formats de stockage (et donc les moins chers) sont partis Ă vitesse grand V. Il ne faudra donc pas ĂŞtre trop lent pour ĂŞtre sĂ»r de pouvoir profiter du tĂ©lĂ©phone au plus vite.

Pour rappel, les prĂ©commandes de ces iPhone 12 Pro Max et 12 mini ont dĂ©butĂ© ce vendredi Ă 14h00. Les premiers exemplaires seront livrĂ©s Ă partir de vendredi prochain. Comme pour chaque sortie de smartphone, Apple respecte toujours une semaine de prĂ©commande – avant leur disponibilitĂ© immĂ©diate. Avec la crise sanitaire actuelle, mieux vaut faire partie des premiers Ă le commander. En cas de rupture de stock, il est probable que les difficultĂ©s de production et les dĂ©lais de livraison puissent vite apparaitre.

Pour en savoir plus, c’est ici :

