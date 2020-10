iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ou 12 Pro Max : quel modèle choisir ?

Pas question pour Apple de rater le train de la 5G. Le géant américain lançait le 13 octobre 2020 une nouvelle gamme d’iPhone 12 (tous compatibles avec le réseau de demain) sans doute la plus complète de son histoire.

Avec quatre modèles, Apple ratisse large et compte bien imposer ses nouveaux iPhone 12 comme les références des smartphones 5G. Mais avec une nouvelle gamme aussi riche, difficile de s’y retrouver. Entre l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, le 12 Pro et le 12 Pro Max, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. On vous propose donc d’y voir un peu plus clair.

iPhone 12 : tout en équilibre

C’est le modèle phare présenté par Apple lors de son keynote. L’iPhone 12 succède donc à l’iPhone 11 et pose les bases de toute la gamme. Comme chaque année, le nouvel iPhone embarque une toute nouvelle puce, ici l’A14 Bionic promettant des performances de haut vol.

Le module photo s’améliore lui aussi. L’iPhone 12 embarque un nouveau duo de capteurs de 12 mégapixels avec un objectif grand-angle et un ultra grand-angle, tous deux bénéficiant d’une plus grande ouverture. Apple a surtout amélioré le traitement numérique et développé de nouveaux modes de prises de vue. L’iPhone 12 ravira également les vidéastes puisqu’il peut filmer en 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s.

Mais le plus gros changement de cet iPhone 12 réside dans son design. Un peu plus compact et léger que son prédécesseur, il embarque un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Surtout, ses lignes sont revues et corrigées et s’inspirent clairement de l’iPhone 4. Le châssis en aluminium est recouvert du Ceramic Shield, un matériau ultra résistant faisant de l’iPhone 12 « le smartphone 5G le plus solide au monde ».

Notez enfin que l’iPhone 12 intègre la technologie MagSafe, le nouveau système de recharge sans fil magnétique développé par Apple.

Proposé à partir de 909 euros (64 Go) il se décline en 5 coloris : Noir, Blanc, Vert, Bleu et Product RED. Il conviendra donc à celles et ceux ne souhaitant pas investir plus de 1000 euros, plutôt amateurs de grands écrans et dont les besoins en photographie ne sont pas ceux d’un professionnel. Un produit très complet donc et parfaitement équilibré.

iPhone 12 mini : pour les amateurs de smartphones compacts

Inutile de s’attarder sur les caractéristiques techniques de l’iPhone 12 mini puisqu’elles sont en tous points identiques à celles de l’iPhone 12. Avec ce modèle, Apple souhaite séduire les amateurs de smartphones compacts.

Très léger (133 g) et plus petit (131,5 x 64,2 x 7,4 mm), il embarque un écran OLED Super Retina XDR comme son frère. Néanmoins, sa diagonale passe à 5,4’’. En réduisant la taille de l’encoche dédiée à Face ID, Apple a même réussi à intégrer un écran de cette diagonale dans un format de 4,7 pouces. C’est plus ou moins celui du dernier iPhone SE. Impressionnant. Comme l’iPhone 12 il est bien entendu certifié IP68.

Ce concentré de technologie est le plus abordable de la famille. L’iPhone 12 mini est proposé à partir de 809 euros (64 Go) et se décline aussi en noir, blanc, bleu, vert et Product RED. Inutile de vous faire un dessin, ce modèle est définitivement destiné aux amateurs de petits smartphones. Sur le marché, il est le seul modèle 5G à afficher de telles dimensions.

iPhone 12 Pro : le top du top dans un format contenu

Comme l’année dernière, l’iPhone 12 Pro s’adresse à un public pour qui le smartphone est au centre de leur vie. Si son design semble identique à celui de l’iPhone 12, il est constitué d’un châssis en métal et non en aluminium. Un petit privilège du modèle premium.

Le reste de la fiche technique est identique : même écran de 6,1 pouces, même système de recharge MagSafe, même puce A14 Bionic. Les différences majeures se situent donc au niveau du module photo.

En plus des deux capteurs que l’on trouve sur l’iPhone 12, la version Pro embarque un téléobjectif (zoom optique jusqu’à 4x avec un palier à 2x) et surtout un scanner LiDAR. Ce dernier, inauguré avec l’iPad Pro (2020), permet d’améliorer la vitesse de l’autofocus, les portraits et les photos de nuit.

En bref, l’iPhone 12 Pro est un iPhone 12 mieux équipé en photo. De quoi séduire les créatifs qui ne souhaitent pas forcément s’encombrer avec un iPhone 12 Pro Max, certes mieux équipé encore, mais vraiment plus grand.

L’iPhone 12 Pro est proposé à partir de 1159 euros, soit le même prix que son prédécesseur. Apple augmente en prime la capacité de stockage puisque la version de base embarque 128 Go de mémoire. Il se décline en quatre couleurs : Or, Argent, Bleu Pacifique et Graphite.

iPhone 12 Pro Max : le nec plus ultra

L’iPhone 12 Pro Max est sans aucun doute (pour reprendre les termes de la marque) le meilleur iPhone jamais créé par Apple. En réalité, les différences avec l’iPhone 12 Pro sont assez minces. Le design est en tous points le même, la puce intégrée est évidemment l’A14 Bionic et l’écran repose sur une dalle OLED Super Retina XDR, ici avec une diagonale de 6,7 pouces.

Vous aurez donc compris que les amateurs d’écrans géants en auront pour leur compte. L’iPhone 12 Pro Max est sans doute le meilleur modèle d’iPhone cette année pour le multimédia. Mais pas seulement.

Apple l’a également équipé de capteurs photo légèrement différents de ceux de l’iPhone 12 Pro. Si les deux principaux ne changent pas, le téléobjectif lui peut zoomer jusqu’à 5x avec un palier à 2,5x. L’ouverture de l’objectif est plus grande pour capter plus de lumière, de quoi shooter de meilleures photos de nuit. Bien évidemment LiDAR complète le tout, avec les avantages que cela représente.

Comme son prédécesseur, l’iPhone 12 Pro Max est vendu à partir de 1259 euros en version 128 Go (modèle de base). Il se décline lui aussi en Or, Argent, Bleu Pacifique et Graphite. Il incarne sans doute le modèle le plus abouti pour les photographes, vidéastes, créateurs de contenus ou les amateurs de vidéos et de jeu.

Notez enfin qu’Apple ne fournit plus d’adaptateur secteur dans les boîtes de tous ses iPhone. Une démarche écologique assure la marque. Admettons. En France, les écouteurs sont bien fournis, la législation obligeant tous les constructeurs à livrer leurs smartphones avec un kit mains-libres.