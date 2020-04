iPhone SE : pourquoi l’offre SFR (pour 1€) est une bonne affaire

Alors que personne ne s’y attendait, Apple a officialisé son tout nouvel iPhone SE au courant de la semaine dernière. Ce nouveau modèle s’inscrit comme une version entrée de gamme qui ne va pas sans rappeler le précédent iPhone 8. Il est cependant moins onéreux que ce dernier, et il bénéficie de performances améliorées. Avec l’offre actuelle de SFR, vous pouvez obtenir l’appareil à partir d’un coût initial de 1€ seulement.

A qui est destiné les iPhone SE 2020 ?

La marque à la pomme a officialisé la deuxième version de son iPhone SE, après un premier essai en 2016. Celui-ci équivaut à un rafraichissement d’un ancien modèle, à savoir l’iPhone 8. S’il en garde une grande partie des composants, le géant Apple a toutefois voulu apporter un net boost en performance avec la puce A13 Bionic – et un prix plus léger. Cette puce a été officialisée en 2019, et elle équipait jusqu’à présent uniquement les iPhone 11. L’iPhone SE devient donc super-puissant, et il permettra de naviguer (et jouer) sans latence.

Au niveau des caractéristiques techniques qu’il reprend à l’iPhone 8, on peut citer l’écran LCD de 4,7 pouces ou encore le capteur photo unique (12 MP) sur le dos de l’appareil. Ce dernier est toutefois amélioré sur l’iPhone SE 2020 puisque la puce permet un meilleur traitement des images, et d’offrir des modes supplémentaires comme le mode portrait. La fiche mise en avant par SFR est explicite sur tous ces points, l’iPhone SE 2020 est probablement le meilleur rapport qualité prix chez Apple en ce moment.

Comment avoir l’iPhone SE à 1€ chez SFR ?

Le nouvel iPhone SE 2020 est disponible à l’achat immédiat depuis ce vendredi 24 avril, après une première semaine de précommande. Si vous aviez l’intention de prendre un nouveau smartphone à un prix contenu et milieu de gamme, cet iPhone SE sera le parfait compromis. SFR offre la possibilité d’étaler un maximum son paiement dans la temps, pour n’avoir à sortir qu’un euro symbolique au début.

Sur le (nouveau) site de SFR, vous pouvez simuler différentes options qui vous permettent d’échelonner plus ou moins le coût de l’iPhone SE 2020, en prenant en compte différents types de forfaits. Par défaut, et dans l’exemple ci-dessus, il faudra souscrire à un forfait 60 Go en 4G+ pour obtenir le tarif initial le plus bas. Cela dit, vous pouvez également choisir de payer un peu plus, et ainsi pouvoir partir sur un forfait moins cher (comme 5 Go par exemple).

Contenu du forfait mobile SFR 60 Go 4G+

Pour obtenir un iPhone SE au tarif le plus faible, il faudra que vous optiez pour un forfait SFR 60 Go sur une période de 24 mois. Il inclut tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet qui peuvent être utilisées en France ou en Europe. Le coût pour cet abonnement mobile est de 30€ par mois pendant les 12 premiers mois, puis il grimpe ensuite à 45€ tous les mois ensuite.

Pour ceux qui sont prêts à débourser 173€ de coût initial (et non 1€), il est possible d’opter pour un forfait mobile plus limité. Il est toutefois déjà suffisant pour une large majorité de personnes : les appels, SMS et MMS sont illimités, et il vient aussi de 5 Go de data mobile (France ou Europe) pour 17€ par mois pendant un an. Au delà, le tarif passe alors à 22€ par mois, soit le prix habituel.