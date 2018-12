Jamais votre grand-mère ne fera un pull pire que Microsoft

L’auto-dérision a parfois du bon. Après tout, il faut savoir rire de soi-même et des erreurs que l’on a pu faire dans le passé. C’est ce que vient sans doute de faire Windows en annonçant un pull très particulier sur son compte Twitter. Concrètement, il est créé pour être moche et s’inspire en grande partie du logo de Windows 95.

C’est bien sûr, une tendance qui s’inscrit dans une logique plus large, celle des pulls pensés pour être moches. A ce niveau, il est peut-être difficile de faire pire que le logo de Windows 95. Il faut dire que le système d’exploitation désormais disparu avait mis la barre très haut.

Le pull-over (à découvrir ci-dessous en images) montre donc le fameux logo quadricolore avec la traîne à l’arrière supposée lui donner une allure de mouvement. Un visuel qui pourrait donner des boutons aux graphistes et aux plus jeunes qui ne l’ont pas connu en action.

Introducing the latest #Windows95 custom "softwear."😉 Wish you could rock the #WindowsUglySweater? 👀 your DMs, because we're giving a few lucky fans one of their very own. pic.twitter.com/84kQLtYsF2

— Windows (@Windows) December 13, 2018