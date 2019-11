Joker : Une suite serait bien en préparation avec Todd Phillips et Joaquin Phoenix

Depuis quelques semaines déjà, des rumeurs de plus en plus insistantes circulent sur une possible suite au film Joker. Selon The Hollywood Reporter, c’est désormais chose faite et le rival historique de Batman reviendra bien sur grand écran pour un nouveau long métrage. Todd Phillips sera toujours à la réalisation, et Joaquin Phoenix devrait également être de la partie. Pour rédiger l’histoire de ce nouveau volet, Phillips serait entouré de Scott Silver, le scénariste qui a rédigé le script du premier opus.

« Les possibilités semblent infinies »

Joker qui n’a coûté que 96 millions de dollars à produire a pour l’instant généré plus d’un milliard de recette au box-office mondial. Cela le place parmi les films les plus rentables de l’histoire du cinéma. Autant dire que Todd Phillips a pu négocier en position de force avec le studio. En plus de cette suite, il aurait en effet tenté d’obtenir le droit de développer plusieurs autres origins stories de personnages DC. L’entreprise a refusé mais a finalement dit oui pour un seul film.

Le cinéaste s’était déjà exprimé par le passé sur une possible suite. Il expliquait : « Il faudrait forcément qu’il y ait une résonance thématique, de la même façon que le film original en a une. Parce que, je pense, que c’est par cette résonance qu’il a connecté avec le public, avec ce qu’il y a en sous-texte. Tellement de films sont à propos de l’étincelle, quand celui-ci – Joker – est à propos de la poudre. Si l’on pouvait de nouveau capturer ça, avec réalisme, alors ce serait intéressant. » Il s’attachera donc à développer un scénario capable de justifier un second film.

Il faudra aussi convaincre Joaquin Phoenix qui avait également fait part de son intérêt récemment : « Je n’arrête pas de penser à ce rôle. On discute beaucoup avec Todd pour évoquer nos futures collaborations, et ce que nous pourrions faire ensuite avec ce personnage […] les possibilités semblent infinies ». On observera également la réaction des fans. Beaucoup ont aimé le film, mais l’idée d’une suite ne fait en effet pas l’unanimité.