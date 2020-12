Kindli : ce nouveau réseau social veut promouvoir la gentillesse et lutter contre les trolls

D’emblée, le concept a de quoi surprendre. Alors que nous nous sommes habitués à utiliser les réseaux sociaux gratuitement, l’application Kindli, qui n’est pour l’heure disponible qu’aux États-Unis, vous demande de payer. L’idée est simple, vous devez effectuez un don de 1 dollar à destination d’une association caritative.

Le nouveau réseau social mise sur la gentillesse et vous permet donc d’acheter des pack de 12 cartes pour le prix d’environ 12 dollars. Une fois équipé, vous pouvez effectuer un geste positif à l’égard d’un des autres membres de la communauté. Ce dernier pourra alors vous remercier. L’entreprise vise même à terme un milliard d’actes de gentillesse.

De nouveaux réseaux sociaux misent sur la bienveillance

Dans les échanges entre utilisateurs, la bienveillance est également de mise. Tous les commentaires jugés comme négatifs, tels que les insultes, les critiques ou le dénigrement de l’autre sont bannis. Selon John Brandon, le journaliste de Forbes qui a pu tester directement l’app, un message vous est transmis à chaque fois que l’algorithme refuse votre publication. Si ce concept peut paraître séduisant, il pose en revanche de très sérieuses questions en matière de liberté d’expression. La plateforme s’arrogeant ainsi le droit de décider ce qui peut être dit.

Pour l’heure, le réseau social n’en est qu’à ses débuts et semble manquer de fonctionnalités pour se distinguer face aux géants du web. Il sera toutefois intéressant de suivre son parcours pour voir si ce concept parvient à convaincre.

Il n’est d’ailleurs pas le seul à miser sur une modération renforcée. Nous vous parlions en septembre dernier de Telepath, cette application créée par deux anciens salariés de Quora. Elle n’est pour l’heure disponible qu’en version bêta et repose sur un savant mélange entre Reddit et Twitter. Ce qui la distingue de ces derniers c’est le slogan répété par ses fondateurs « soyez gentils ». Des sanctions sévères sont prévues et le bannissement n’est pas exclu pour ceux qui ne respecteraient pas les règles.