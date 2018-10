La Camera de Snapchat débarque sur Windows et Mac

Contrairement à d’autres services comme Facebook ou Skype, Snapchat a été créé à l’ère du mobile-first. De ce fait, si ce réseau social existe depuis longtemps, il ne proposait jusqu’à maintenant aucune application pour les ordinateurs.

Mais aujourd’hui, cela change. En effet, Snap vient de lancer l’application Snap Camera pour Windows et Mac. Et si celle-ci ne permet pas d’utiliser toutes les fonctionnalités de l’application mobile de Snapchat depuis un ordinateur, elle permet au moins d’accéder aux fonctionnalités de la Camera de cette application (les filtres et les fonctionnalités en réalité augmentée).

Les effets Snapchat sur ordinateur

L’idée est que si vous faite un live sur Facebook, YouTube ou Twitch, ou bien si vous discutez avec quelqu’un sur un service de chat vidéo, vous puissiez égayer l’image de votre webcam avec les effets que Snapchat propose déjà sur son application mobile.

Pour commencer, il faut télécharger l’application Snap Camera sur l’ordinateur, pour en faire la sortie webcam de la machine. « Snap Camera se synchronise avec la caméra connectée à votre ordinateur et fonctionne avec certaines de vos plateformes et applications de partage de vidéos préférées », écrit Snapchat.

L’appli permet d’utiliser les effets de Snapchat « lors de l’enregistrement de vidéos Youtube, ou même lors de la diffusion en continu avec des applications telles que Skype, Google Hangouts et OBS ». D’autre part, l’entreprise a travaillé sur une intégration spéciale avec Twitch.

Il est possible de choisir entre des milliers d’effets, incluant ceux qui ont été créé par la communauté via l’outil Lens Studio.