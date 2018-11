La drôle de censure de Red Dead Redemption 2

L’habitude des filtres de langage

C’est un habitude sur beaucoup de jeux. Dès qu’un mode multijoueur est au programme, les créateurs prennent des précautions afin d’éviter le langage injurieux, les dérives et plus généralement pour garder une bonne ambiance entre le joueurs. Red Dead Redemption 2, le jeu de cette fin d’année ne fait bien sûr pas exception à la règle.

Le studio Rockstar Games a mis en place un filtre destiné à filtrer les mots injurieux ou racistes, mais celui-ci ne s’arrête pas à cette simple étape. En effet, des mots comme « The Pirate Bay » ou « Demonoid » sont aussi bloqués. Le premier est beaucoup plus connu que le second mais il s’agit à chaque fois de sites de torrents.

Un ciblage de longue date pour Rockstar Games

Pour ceux qui l’ignorent, les sites de torrents ont donc surtout tendance à diffuser des contenus illégaux… dont les jeux. Il est donc facile de penser quel pourrait être l’objectif de Rockstar Games avec cette censure sur « Red Dead Redemption 2 » : empêcher le recours aux contenus illégaux. La liste ne s’arrête pas à ces deux mots comme on peut le découvrir sur Reddit :

Pirate Bay

BTJunkie

ZShare

isoHunt

Fenopy

Demonoid

Le mot « torrent » ou « torent »

L’abréviation « VCDQ » ou « VCDQuality »,

Certains de ces sites ont disparu depuis plusieurs années maintenant, dès 2020 pour Zshare ou Bt Junkie. Autant dire que cette liste n’est pas forcément jeune. Elle aurait été mise en place en 2015 pour Grand Theft Auto. Bon attention, il s’agit là de supputations des joueurs. Comme on peut le deviner, Rockstar Games n’a jamais admis une politique de ce genre qui pourrait causer la colère des joueurs…

Source