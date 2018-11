La Nintendo Switch se vendra mieux que la PS4 en 2019

Pour la première fois en 10 ans, Nintendo pourrait reprendre la première place en terme de ventes de consoles de jeux vidéo dans le monde, explique un communiqué publié récemment par la firme Strategy Analytics.

D’après les prédictions de celle-ci, l’année prochaine, Nintendo vendra 17,3 millions de Switch dans le monde, tandis que Sony vendra 17,1 millions de PlayStation 4 et de PS4 Pro. Quant à Microsoft, il sera toujours le numéro trois du marché avec 10 millions de Xbox One et de Xbox One X vendus.

Après des années de ventes décevantes avec la Wii U, Nintendo reprendrait donc enfin son positionnement de leader dans l’industrie des consoles. Néanmoins, même si 2019 pourrait être l’année de Nintendo, Sony restera toujours le numéro un si l’on tient compte du nombre de consoles en utilisation.

« Sony reste le leader du marché en termes de consoles utilisées. Il représente près de la moitié des consoles de jeux vidéo utilisées. 84% d’entre elles sont désormais des appareils PS4 ou PS4 Pro », écrit Strategy Analytics.

Les consoles ne sont pas prêtes de mourir ?

Sinon, la bonne nouvelle, c’est que les consoles de jeu vidéo ne sont pas prêts de mourir, d’après les analystes de Strategy Analytics. Et ce malgré l’arrivée des jeux vidéo sur mobile et des jeux vidéo en streaming.

Si en 2019, les ventes de consoles devraient baisser de 10 %, elles retrouveraient cependant les (bonnes) performances de cette année en 2023, grâce à la sortie de consoles de nouvelles génération.

« Contrairement à certaines attentes, le marché mondial des consoles de jeux télévisés reste en bonne santé », affirme David Watkins, directeur chez Strategy Analytics.

« En fait, certains soutiendraient que l’attrait persistant de la console de jeux télévisée, maintenant dans sa sixième décennie, continue de démontrer les faiblesses et les limites des plateformes de jeux alternatives », ajoute-t-il.