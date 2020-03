La nouvelle montre connectée de Montblanc nous rappelle le sens (et le prix) du mot « luxe »

Les horlogers et marques de luxe et mode se doivent de proposer au moins un appareil high tech dans leur catalogue. Il en va ainsi pour Tag Heuer, Louis Vuitton, Diesel, et Montblanc, et probablement quelques autres, qui ont tous au moins une montre connectée dans leur offre.

Après avoir présenté sa première montre connectée Summit 2 il y a deux ans, l’une des seules montres Wear OS dotées de la puce Qualcomm Snapdragon Wear 3100 de nouvelle génération, Montblanc est de retour avec la Summit 2+. Cette nouvelle version de la smartwatch de l’horloger allemand est dotée d’une connectivité LTE qui la rend autonome du smartphone pour tout ce qui concerne ses fonctions connectées.

Le charme discret du luxe connecté

Côté technologie, la Summit 2+ est équipée de la même puce 3100 que le modèle précédent, avec 1 Go de mémoire vive et 8 Go de mémoire de stockage. Elle se positionne comme la première montre intelligente de luxe dotée d’une connexion haut débit, ce qui permet notamment de passer ou recevoir des appels directement à partir de la montre sans qu’il soit nécessaire de la relier à un smartphone. Idem pour tous les services nécessitant une connexion à internet, que ce soit la messagerie, l’email ou encore les applications de GPS ou de musique en streaming. L’autonomie restant un sujet délicat sur ce genre d’engin, a fortiori avec une connexion 4G, Montblanc a opté pour une batterie de 440mAh, qui devrait fournir entre 24 et 36 heures (donc plutôt 24… ) avec la connexion activée, et entre 2 et 5 jours sans. La montre est également équipée d’un accéléromètre, d’un capteur de lumière ambiante, d’un altimètre, d’un baromètre, d’une boussole et d’un GPS intégré. La base.

D’ailleurs ce n’est pas sur la technologie que ce genre de bijou se distingue puisque Wear OS est le même pour toutes les montres, mais bien sur le design du boîtier. Justement, sur ce point, la taille du boîtier de 42 mm à 43,5 mm encadrant un écran AMOLED de 1,28 pouce avec retour haptique et habillé d’un verre saphir discrètement excurvé. le boîtier de la montre est en acier pur et comporte un bracelet interchangeable de 22 mm, et la Summit 2+ se décline également en quatre finitions : acier noir DLC, acier inoxydable, or rose et acier bronze. D’après ce que l’on peut en juger sur les photos de presse, l’objet est superbe, avec des finitions irréprochables, et le cadran proposé par défaut semble juste magnifique, entre sobiété et classicisme. Tout ce que l’on attend d’une montre de luxe.

Outre la possibilité de prendre des appels au poignet, la Montblanc Summit 2+ offre quelques applications maison, comme Timeshifter, qui fournit des conseils sur la façon de minimiser le décalage horaire, ou encore une application Montblanc Travel Info, qui donne des informations locales pertinentes pour les voyageurs et dispose d’un traducteur à commande vocale. L’entreprise a également mentionné une nouvelle application qui peut aider à mesurer les niveaux de stress en fonction du rythme cardiaque.

La Montblanc Summit 2+ sera disponible en France chez Orange au prix de 1 170,00 euros. Elle sera fournie avec un service mobile via eSim, qui ne pourra malheureusement être activé qu’à partir d’un smartphone Android.