L’Apple Watch pourrait bientôt proposer une nouvelle fonctionnalité inédite pour sauver des vies

Alors que le marché des montres connectées semble avoir quelques difficultés à trouver sa voie et son public, Apple a déjà pris quelques longueurs d’avance en orientant l’essentiel des fonctionnalités de son Apple Watch vers des fonctionnalités liées à la santé et au bien-être. En effet, plutôt que de proposer des applications gadgets souvent inutiles (ou inutilisables) sur une montre, la firme de Cupertino déploie ses efforts et sa R&D vers ce que l’humain a de plus cher et de plus personnel : sa santé.

Au cours des deux dernières années, d’innombrables histoires ont été relatées sur la façon dont une Apple Watch a pu sauver des vies, en partie grâce au moniteur de fréquence cardiaque de la montre qui peut détecter très tôt des dysfonctionnements mettant en danger la vie d’un porteur avant même qu’il en ait pris conscience.

Détecter des signaux faibles de risque cardiaque

Après avoir disséqué le code source d’iOS 14, la prochaine version du système d’exploitation mobile d’Apple, nos confrères de 9to5Mac rapportent qu’Apple pourrait intégrer au moins deux nouveautés liées à la santé dans sa montre connectée. En premier lieu une amélioration de la fonction ECG qui corrigera les relevés non concluants de la fréquence cardiaque lorsque la mesure de l’application se situe entre 100 et 120 battements par minute, et d’autre part, la capacité à analyser les niveaux d’oxygène dans le sang du porteur. Ce dernier point est particulièrement important, car si ces niveaux sont inférieurs à 80 %, cela pourrait précéder une déficience cardiaque et cérébrale. Une faible saturation en oxygène du sang peut également conduire à des urgences graves comme un arrêt cardiaque. En conséquence, une nouvelle notification sera ajoutée à la montre en tandem avec le lancement de cette fonction, alertant le porteur lorsque la saturation en oxygène du sang est trop faible.

Même si certains observateurs indiquent que l’Apple Watch est capable de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang grâce au moniteur de fréquence cardiaque intégré, on ne sait pas en revanche pour le moment si cette nouvelle fonctionnalité sera disponible avec une simple mise à jour de l’OS ou si elle nécessitera l’implantation d’un nouveau capteur. Dans ce cas, il faudrait attendre une nouvelle mouture de l’Apple Watch, et donc la Série 6.

Rappelons cependant qu’Apple n’est pas le seul fabricant à travailler sur cette nouvelle technologie de santé. Fitbit développe également des capteurs pour détecter les variations d’oxygène dans le sang.