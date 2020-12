Le Black Friday Samsung est lancé, les offres immanquables du jour 🔥

Comme pour tous les marchands en France, la semaine de Black Friday a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e sur le store officiel Samsung. Du 1er dĂ©cembre au 6 dĂ©cembre, le fabricant propose des promotions sur l’ensemble de son catalogue, avec des remises très agressives sur ses produits stars. Parmi les offres Ă ne pas rater, on retrouve des rĂ©fĂ©rences comme les Samsung Galaxy S20, les TV QLED, les Tab S7, et bien d’autres…

DĂ©couvrez notre sĂ©lection (non exhaustive) des offres disponibles aujourd’hui sur le store Samsung :

Attention, suite au succès des Samsung Days, certaines rĂ©fĂ©rence comme le Samsung Galaxy S20 128 Go ou le S20 FE 128 Go ne sont dĂ©jĂ plus en stock. Soyez donc rapides si vous voulez profiter d’une promo :

DĂ©couvrir les offres Black Friday Samsung

Les TV à prix cassé au Black Friday Samsung

Alors que les Samsung Days proposaient dĂ©jĂ de très belles rĂ©ductions sur toute la gamme de tĂ©lĂ©viseurs Samsung, vous pouvez dĂ©nicher de nouvelles offres pour ce Black Friday. L’arrivĂ©e des consoles nouvelle gĂ©nĂ©ration, et la montĂ©e en puissance de la 8K sont des raisons parmi d’autres de changer de tĂ©lĂ©viseur.

Sasmung propose une riche gamme de TV, la prĂ©fĂ©rĂ©e de la rĂ©daction Ă©tant The Frame. LancĂ©e lors du CES il y a quelques annĂ©es, The Frame est une tĂ©lĂ©vision qui a la particularitĂ© de se muer en tableau lorsqu’elle n’est pas utilisĂ©e. Cela vous permet donc de rendre votre tĂ©lĂ©viseur ultra discret dans salon. Pour ce Black Friday Samsung, les version 2020 de la sĂ©rie The Frame sont proposĂ©es avec 400€ de rĂ©duction en combinant 200€ de remise immĂ©diate et 200€ d’ODR (Offre de Remboursement).

Mais The Frame est loin d’ĂŞtre la seule TV Samsung en rĂ©duction pour l’Ă©vĂ©nement. Sur les TV QLED Samsung, vous pouvez monter jusqu‘Ă 500€ sur les modèles 4K, auxquels peuvent s’ajouter une ODR comprise entre 100€ et 500€ en fonction du modèle. Les Ă©conomies sont donc multipliĂ©es, et c’est le mĂŞme constat sur la gamme QLED 8K, dont les remises grimpent jusqu’Ă 2 000€ !

Les stocks de S20 fondent comme neige au soleil

Pour ce Black Friday Samsung, on attendait forcĂ©ment la gamme S20 au tournant, et le fabricant ne déçoit pas. Jusqu’au 6 dĂ©cembre, ce sont plus de 360€ que vous pouvez Ă©conomiser sur les tĂ©lĂ©phones de la gamme, et notamment le S20 Ultra. Le succès des journĂ©es promotions a fait une victime, le S20 en version 128 Go n’est plus disponible. Il reste par contre des S20+, des S20 Ultra et des S20 FE.

En plus de la remise de base, vous bĂ©nĂ©ficiez de 100€ de bonus reprise pour tout achat d’un S20. Dernier ce terme se cache une remise simple : quelle que soit la valeur du smartphone que vous renvoyez Ă Samsung, son prix de reprise sera augmentĂ© de 100€. En additionnant remise immĂ©diate + bonus reprise, votre nouveau Galaxy S20, FE, S20+ ou S20 Ultra peut vous revenir Ă un tarif imbattable. Et petit cadeau supplĂ©mentaire de la part de Samsung, vous pouvez sĂ©lectionner un accessoire offert pour votre S20.

Le gros point fort de ces S20, c’est leur Ă©cran OLED, qui propose un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, et une rĂ©solution QHD+. Autre force, Samsung revu entièrement la partie photo, et les S20 font partie des meilleurs photophones du marchĂ©. Le dernier venu, le S20 FE, a aussi l’avantage d’ĂŞtre encore plus abordable, avec un prix public de 659€ pour le smartphone colorĂ© de Samsung.

Pour dĂ©couvrir toutes ces offres Black Friday Samsung, c’est par ici :

Voir les offres S20