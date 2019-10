Le concept du film Thor : Ragnarok faisait peur aux acteurs

Si on est honnêtes, Thor : Ragnarok ne fait pas vraiment partie des meilleurs films du Marvel Cinematic Universe. Il a une note de 3,8/5 sur Allociné, 7,9 / 10 sur IMDB…. Loin de ce que les meilleurs du genre peuvent espérer. Il faut dire que le réalisateur Taika Waititi a fait des choix plutôt audacieux, changeant complètement le ton de la saga. Au programme, un humour permanent, des choix visuels et scénaristiques très particuliers… Les acteurs se sont aussi inquiétés sur le sujet.

Thor : Ragnarok, un film trop décalé ?

A l’occasion du Comic-Con, Chris Hemsworth s’est prononcé sur le sujet en expliquant que sur le plateau, l’ambiance était loin d’être idéale. Notamment pour ses deux compères à l’écran, Mark Ruffalo et Tessa Thompson. En ce qui concerne l’acteur qui incarne Thor en revanche, il était très à l’aise, à la différence des deux premiers films.

Chris Hemsworths raconte donc une scène durant laquelle il part en mode improvisation totale. Mais pour ses compères, la joie n’était pas au rendez-vous, comme le relaie Ecran Large.

Je me souviens de Mark Ruffalo qui se tourne vers moi et qui dit : « Est-ce qu’on est en train de saccager ce film ? Est-ce qu’on est en train de détruire ces personnages ? » Tessa faisait : « Dans quoi je me suis retrouvée ? Qu’est ce que je suis en train de faire ? »

Le résultat du côté du box-office a clairement dû régler les détails.

On attend désormais le 4, baptisé Thor : Love and Thunder, afin de savoir si on arrivera à être convaincus, et si les acteurs sont capables d’enchaîner sur un opus complètement déjanté. C’est encore Taika Waititi qui sera aux commandes. On sait déjà que Jane Foster / Natalie Portman sera au rendez-vous et devrait y occuper un rôle central. Pour le reste, il n’y a plus qu’à patienter.