Le futur selon Microsoft, Volume 2

Pendant que son chiffre d’affaires présent enregistre une chute jamais vue dans son histoire, Microsoft continue à imaginer l’avenir. Un avenir tout tactile et non dénué d’une sorte de magie si l’on en croit ces deux vidéos, où l’ordinateur ne sera plus qu’une surface intermédiaire entre votre cerveau et les objets de la vraie vie.

