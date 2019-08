Le MIT trouve un système pour mieux répartir le débit wifi à la maison

C’est un problème que connaissent de nombreuses familles. En possédant une box internet à la maison, il n’est plus nécessaire de devoir utiliser notre forfait 4G pour surfer sur internet : la wifi est disponible, et tous les appareils connectés en sont reliés. Sauf que lorsque plusieurs personnes utilisent la connexion sur leur écran d’ordinateur ou de smartphone, les choses se compliquent. Un débit plutôt puissant peu fondre lorsque plusieurs appareils sont connectés. La faute à un débit de plus en plus divisé, selon le nombre d’appareils reliés à la connexion internet.

De ce constat-là, des chercheurs du Laboratoire d’informatique et d’intelligence artificielle (CSAIL) du MIT ont mis au point un système, aidant la connexion wifi à mieux répartir son débit entre les utilisateurs. Pour ce faire, l’outil analyse l’utilisation de chaque appareil, pour en déterminer et échelonner le débit utile pour chaque appareil, suivant son actuelle activité.

Un système pour optimiser le partage du débit wifi à la maison

Lors de tests en conditions réelles, le système baptisé Minerva a été en mesure de réduire le temps de chargement par deux pour près de la moitié des cas. Mieux encore, dans un tiers des cas, la qualité des lectures vidéo a pu augmenter, passant de 720p à 1080p.

Voilà des résultats qui semblent très intéressants, pour en finir avec les problèmes de connexion wifi en famille. Et même si la connexion utilisée dans les tests du MIT semblait déjà assez puissante, l’amélioration est nette, et pourrait se montrer encore plus intéressante pour des box au débit plus réduit.

Pour en arriver à ce stade, le système a analysé en hors connexion le profil de l’utilisation en temps réel d’appareils connectés au wifi de la maison. Une fois cette tâche effectuée, le débit internet fût distribué de façon plus optimisée. Il faut savoir que d’habitude, chaque connexion possède une part presque égale avec les autres appareils connectés, que l’on consulte ses mails ou regarde une série.

Une optimisation du débit élargie à une plus grande échelle ?

Selon l’équipe en charge du projet, le système pourrait être déployé à une échelle bien plus grande que celle des ménages. Le protocole de partage de la connexion wifi avec le système Minerva ne demanderait aucun changement de matériel, et le remplacement du protocole TCP / IP standard pourrait être « immédiat ». Une nouvelle qui fait que le principe de partage de débit optimisé pourrait être utilisé pour partager la connexion de régions entières, mais également aux grosses plateformes du web, pour mieux gérer leurs serveurs.