Le Oppo R17 est-il le précurseur du OnePlus 6T ?

Oppo n’a pas encore vraiment réussi à faire ses premiers pas en Europe. Ses débuts sont pour le moins poussifs. Il faut dire que l’Oppo R15 Pro n’est pas forcément le meilleur modèle pour accrocher les clients européens. Qu’en sera t-il avec l’Oppo R17 ?

Un modèle présenté en Chine

Cela n’empêche pas de garder un œil attentif sur les produits de cette marque, notamment parce que certains produits comme le Find X sont particulièrement prometteurs. Mais, en attendant, on se contente de regarder de loin, ce qui arrive sur le marché chinois.

Le dernier né de la marque est le Oppo R17. Et autant dire qu’on a du mal à le catégoriser, tant il semble jouer sur l’aspect haut de gamme et milieu de gamme à la fois. Voici un petit aperçu de ses caractéristiques.

Écran : 6,4 pouces

RAM : 8 Go

Capteur photo avant : 25 mégapixels. Le capteur avant est toujours inconnu.

Stockage : 128 Go

Batterie : 3500 mAh + recharge rapide VOOC

OS : Android 8.1 Oreo + Color OS 5.2.

Le processeur est encore inconnu, mais il semble que cela soit probablement un Snapdragon 710. Pour l’écran, on sait que cela sera un 6,4 pouces, mais on ne sait pas pour le moment sur quel type de dalle, on s’orienterait sur une dalle Amoled (2 280 x 1 080 px).

Un aperçu du futur de l’entreprise

C’est sur certaines caractéristiques bien spécifiques que l’appareil se distingue de la concurrence. Il intègre en effet un scanner d’empreintes situé directement sous l’écran. Cela permet de libérer de l’espace sur la face avant. On manque encore d’informations sur la dalle exacte qui va être proposée, mais c’est une approche intéressante.

Surtout, un petit regard sur son apparence permet de voir une différence majeure au niveau de l’encoche. Elle est plus petite que ce que peut proposer la concurrence. Cela permet de garder 91,5% de la façade uniquement pour l’écran.

Ne vous affolez pas trop toutefois, si l’appareil a été présenté en Chine, il n’y a pas encore de date de sortie précise, ni même de prix. Vous imaginez bien que pour ce qui est de l’Europe, on en sait encore moins pour l’instant. Toutefois, c’est particulièrement intéressant puisqu’on peut supposer que le prochain modèle de OnePlus sera sûrement inspiré de ce Oppo R17.