Le P20, véritable succès commercial pour Huawei

Le P20 se vend comme des petits pains et Huawei a décidé de communiquer sur le sujet. On vous dit tout ça.

6 millions de modèles vendus

Le P20, le dernier smartphone conçu par Huawei est un petit bijou de technologie. Sans même parler du P20 Pro qui propose un triple capteur photo. Mais jusque-là, on ignorait comment ce smartphone avait été reçu par le grand public. Bien sûr, la marque se montrait confiante, mais il pouvait aussi s’agir d’un bluff. Selon le site du South China Morning Post, c’est bien une réalité.

A l’occasion d’une conférence au CES Asia à Shanghai, Kévin Ho, le président de la section smartphones du constructeur a ainsi dévoilé des chiffres. Il ne s’agit pas encore d’une communication officielle toutefois. L’entreprise aurait ainsi écoulé 6 millions de modèles de la gamme P20 à travers le monde depuis son arrivée sur le marché en mars dernier. Un chiffre qui confirme la puissance de frappe de l’entreprise et devrait lui permettre de se rapprocher encore plus de la concurrence d’Apple et Samsung au classement des constructeurs.

Une croissance portée par l’international

Kévin Ho a ainsi détaillé que la « formidable réception et les premiers chiffres de ventes de la gamme Huawei P20 prouvent que nous comprenons le marché du smartphone et notre engagement dans la recherche et l’innovation« . Ce chiffre prend surtout une saveur particulière comparé au P10. Ce sont 81% de ventes supplémentaires.

Cette croissance serait avant tout due au marché international. La croissance en Chine serait de « seulement » 63% contre 150% à l’international. Pour ce qui concerne la seule Europe, les livraisons seraient en hausse de 38,6% sur le premier trimestre de l’année. En revanche, l’entreprise reste à l’heure actuelle, étrangement silencieuse sur le P20 Lite. Il est fortement possible qu’il ne s’agisse pas pour l’heure d’un succès commercial. Mais, il a encore quelques mois pour faire ses preuves… Sans doute indispensable pour réussir à maintenir à distance Xiaomi, son concurrent en Chine, mais aussi dans le reste du monde.