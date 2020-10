Le prochain jeu Rockstar Games sera un open-world solo et online développé par Rockstar Dundee

Est-ce que cela va enfin s’accélérer autour de Rockstar Games dans les prochaines semaines et les prochains mois ? L’année 2021 sera-t-elle l’année du grand retour de la firme étoilée ? En tout cas, c’est officiel, un nouveau jeu est bien en développement. La semaine dernière fut marquée par le rachat du studio écossais Ruffian Games par Rockstar. Ce dernier a rejoint la grande maison des papas de Grand Theft Auto sous le nom de Rockstar Dundee. Lors de l’annonce du rachat, il fut indiqué que le nouveau studio travaillait d’ores et déjà sur un nouveau jeu non annoncé.

Quelques heures plus tard, des offres d’emploi étaient déjà disponibles sur le site officiel de Rockstar permettant d’avoir les premières informations autour du nouveau jeu de Rockstar.

Rockstar : Un nouvel open-world dans les cartons

Rockstar Games est incontestablement reconnu comme le studio maître dans l’art de créer des jeux en monde ouvert. Entre sa licence Grand Theft Auto (GTA) dont le dernier opus sorti en 2013 explose tous les records depuis maintenant 7 ans. Il faut dire que le jeu s’est écoulé à près de 140 millions d’exemplaires dans le monde et totalise près de 8 milliards de dollars de revenus nets, ce qui en fait le produit culturel le plus rentable de l’histoire (et pas seulement dans le jeu vidéo).

Mais aussi avec l’incroyable Red Dead Redemption qui a déjà rapporté plus d’un milliard de dollars depuis sa sortie en octobre 2018 et qui s’est écoulé à plus de 35 millions d’exemplaires. Rockstar est le taulier des jeux en monde ouvert et ça, personne ne peut le contester.

Et nous n’en avons pas terminé avec GTA V et Red Dead Redemption II. Le dernier GTA en date qui a d’ores et déjà connu deux générations de consoles (PS3/Xbox 360 et PS4/Xbox One) arrivera sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S à partir de la fin d’année 2021. Pour ce qui est de Red Dead Redemption II, il y a de grandes chances pour qu’il en soit de même dans les prochains mois.

Mais pour le prochain jeu, il faut croire que l’open-world soit encore au programme ! En effet, dans une offre d’emploi repérée par le site français Rockstar Mag’ (officiellement reconnu par Rockstar Games), il semblerait que Rockstar Dundee soit en train de préparer un nouveau jeu avec des éléments qui s’apparente à des jeux en monde ouvert. Mais également avec un support online !

On peut remarquer que l’offre recherche plus précisément une personne étant capable de travailler dans des équipes qui seront :

La colonne vertébrale sur laquelle le reste de l’équipe de conception crée les missions de notre jeu, les événements aléatoires, la vie ambiante et tout le reste.

Juste après, nous pouvons lire également que les équipes devront :

Assurer la responsabilité de la programmation des systèmes de l’équipe de conception, en créant un code souvent complexe — à la fois pour le contenu solo et en ligne.

Les missions du jeu, les événements aléatoires, la vie ambiante et tout le reste font grandement penser à ce que nous retrouvons dans GTA V ainsi que Red Dead Redemption II. Tandis que « le contenu solo et en ligne » parle de lui-même. Ainsi, il est donc certain que Rockstar est en train de travailler sur un nouveau jeu semblable à GTA et Red Dead.

Alors, est-ce enfin le très attendu GTA 6 ? Un nouvel opus de Red Dead Redemption qui n’arrivera pas avant quelques années ? Une nouvelle licence ? Pour cela, il va falloir être encore un peu patient. En tout cas, Rockstar a bien annoncé que le nouveau jeu de Rockstar Dundee est un jeu « non annoncé » alors aucune chance que cette offre ne concerne la version next-gen de GTA 5.