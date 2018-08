Le rôle du Temps dans Avengers 4

Le temps dans Avengers 4 : Qui, Comment et pourquoi ? Voyage dans le temps, missions des Avengers et entités cosmiques, attention alerte spoiler possible !

Cet article traitera des théories relatives au temps et à son rôle dans l’histoire d’Avengers 4. Une histoire qui s’annonce peut-être plus épique encore que celle d’Infinity War.

Avant de continuer, sachez qu’il faut avoir vu Avengers Infinity War ainsi qu’Ant-Man et la Guêpe avant d’aller plus loin. Par ailleurs, si vous préférez ne rien savoir à l’avance d’Avengers 4, ce contenu n’est sans doute pas fait pour vous !

En résumé, si vous êtes ici, c’est que vous avez envie d’essayer de deviner la structure du film avec moi.

Suite à ma critique d’Ant-Man and The Wasp, je vous avais promis de revenir avec des théories actualisées sur Avengers 4, les voici.

Passage par le royaume quantique

Si certains pouvaient encore avoir des doutes sur l’importance du temps dans le scénario d’Avengers 4, ils n’ont plus lieu d’être depuis la première scène post-crédit d’Ant-Man et la Guêpe. Lorsque Janet Van Dyne met en garde Scott Lang sur les dangers des vortex temporels au sein du royaume quantique, on comprend évidemment que ce phénomène aura un rôle important à jouer dans la suite d’Infinity War attendue pour le 24 avril 2019 en France.

À la fin d’Ant-Man et la Guêpe, Scott se retrouve prisonnier du royaume quantique alors que le claquement de doigt de Thanos a emporté Hope, Janet et Hank. Je suppose que les scénaristes n’ont pas eu le cœur de séparer la famille une nouvelle fois, alors autant les faire disparaître tous les trois.

Ils sont bien gentils ces scénaristes, mais voilà qui n’arrange pas les affaires de Scott. Ce dernier ne pourra pas cette fois compter sur un disque grossissant, astuce qui lui avait sauvé la mise dans le premier Ant-Man.

Même si j’aurais adoré en voir plus du royaume quantique, une absence de développement qui est sans nul doute le plus gros défaut d’Ant-Man et la Guêpe, il semble a priori impossible qu’Avengers 4 ait beaucoup de temps (on y revient toujours) à y consacrer.

J’imagine que Scott finira par emprunter différents vortex temporels, voire même un seul, et réussira à regagner notre monde, mais 5 ans après les événements d’Infinity War. Ce qui est certain, c’est que Scott sera le parfait vecteur pour permettre au spectateur de découvrir ce qu’est devenu le monde 5 ans plus tard. Evidemment, son premier réflexe sera certainement de courir retrouver sa fille Cassie, qu’il retrouvera bien en vie, mais adolescente.

Le plan de Tony Stark

La réapparition d’un homme comme Scott ne devrait pas passer inaperçue pour le SHIELD et, quoi qu’il en soit, en découvrant l’ampleur de la catastrophe, on peut supposer que Scott s’efforcera naturellement de contacter les Avengers, ou ce qu’il en reste. Si je parle du SHIELD, c’est pour souligner au passage que dans ce futur proche, c’est certainement Tony Stark qui aura succédé à Nick Fury à la tête de l’organisation.

Dans les précédentes théories, avant Ant-Man et la Guêpe, j’imaginais un travail commun entre Hank Pym, Shuri et Tony Stark, mais la disparition de Pym n’y change pas grande chose, puisque Scott sera celui qui amènera à Tony la technologie du tunnel quantique ainsi sans doute que les échantillons de particules quantiques.

Même s’ils étaient destinés initialement à maintenir stable l’état de Ghost, on peut émettre l’hypothèse que cette énergie d’un genre nouveau sera mise à profit par Tony et Shuri, si elle est également de la fête. La possibilité d’un voyage dans le temps et sans doute dans l’espace en passant par le royaume quantique donnera forcément des idées à un génie tel que Stark.

Même s’il aura a priori reconstruit sa vie et aura eu un enfant avec Pepper, le traumatisme du geste de Thanos n’est pas quelque chose qu’on peut simplement laisser derrière soit, surtout pour un homme comme Tony qui souffrait déjà de syndrome post-traumatique.

Tony devait sans doute réfléchir depuis 5 ans et travailler à la façon d’annuler la terrible action du Titan fou, mais cette nouvelle donnée dans l’équation devrait lui permettre d’enfin mettre à exécution son plan consistant à concevoir un deuxième gantelet d’infinité.

De cette façon, le voyage dans le temps, qui devrait permette de partir récupérer les pierres à différentes époques, constituerait un élément essentiel du scénario de cette suite, la plus attendue peut-être de l’histoire du cinéma depuis Le Retour du Jedi.

Les Avengers dans le Temps

Evidemment, partir dans le temps pour récupérer les pierres est une tâche extrêmement ambitieuse et complexe et pour y arriver, il faudra réunir les forces de tous les héros encore vivants. Il n’est pas très difficile d’imaginer le potentiel énorme d’un tel scénario qui permettrait d’envoyer nos héros à diverses époques et divers endroits afin d’accomplir cette mission, sans parler des risques de se retrouver à une époque n’étant pas du tout celle visée, puisqu’il serait très étonnant qu’aucun problème technique ne survienne en exploitant le royaume quantique.

Parmi les scénarios intéressants en termes de potentiel dramatique, on pourrait notamment imaginer un passage de Steve Rogers dans une époque d’après-guerre qui se rapprocherait de sa vision d’Age of Ultron avec une rencontre forcément chargée en émotion avec Peggy Carter.

Il serait étonnant que Steve puisse rester, il devra sans doute encore une fois choisir de sacrifier son bonheur personnel pour le bien commun. Toutefois, ce sera peut-être l’occasion d’une première et dernière danse avec Peggy et d’un ultime au revoir.

Justement, en parlant de sacrifice, il me semble que Steve pourrait être tout indiqué pour récupérer la Pierre de l’âme éventuellement avec Nebula ou au moins sur ses indications. Franchement, qui n’a pas envie de revoir face à face le Captain et Crâne Rouge ?

Toutefois, Infinity War nous a enseigné que les Avengers n’échangent pas les vies… En conséquence, on pourrait imaginer que Steve sacrifie l’unique moyen pour lui de retourner auprès de Peggy dans le passé, ce qui représenterait ce qu’il y a de plus cher au monde à ses yeux. Et hop, une pierre dans la poche ! Steve ne serait pas le seul à se promener dans le temps, puisque toutes les pierres devront être récupérées.

Scott et Tony feront apparemment équipe pour tenter de mettre la main sur les pierres de l’espace et de l’esprit en profitant de la fin de la bataille de New York. Pour cela, il leur faudra certainement obtenir l’aide d’autres Avengers de l’époque et obtenir peut-être la coopération de Loki à moins que ce dernier ne profite justement de la situation pour s’enfuir.

Bruce Banner et la Sorcière Suprême

D’autres rumeurs parlent d’une rencontre entre Bruce Banner et l’Ancien ou the Ancient One en VO, si vous préférez, celle qui assurait le rôle de Sorcière Suprême avant que le Docteur Strange ne la remplace. En effet, Mark Ruffalo a laissé échapper qu’il avait particulièrement apprécié de travailler avec Tilda Swinton et puisqu’on ne les retrouve ensemble dans aucun film sorti ou prévu, la rumeur semble plutôt solide.

L’enjeu d’une telle rencontre serait bien évidemment de récupérer l’œil d’Agamotto, la pierre du temps, conservée avant l’arrivée de Strange au temple du Kamar Taj. En outre, on peut supposer que l’Ancien serait à même d’aider Bruce Banner dans sa quête de réconciliation intérieure avec Hulk, son alter ego.

La récupération de la pierre de réalité pourrait être laissée à la charge de Thor du fait de son histoire avec Jane Foster qui avait servi d’hôte à la pierre dans Thor The Dark World.

Reste la pierre du pouvoir et dans cette mission on retrouverait notamment Nebula qui irait se confronter à elle-même dans un passé proche, alors qu’elle venait de voler l’orbe à Gamora. Difficile de nous proposer une métaphore plus explicite de l’évolution de Nebula que de la voir combattre celle qu’elle était auparavant…

Et Captain Marvel dans tout ça ?

Dans ces réflexions sur le temps, impossible de ne pas évoquer Carole Danvers alias Captain Marvel. On sait que le film éponyme se déroulera dans les années 90, mais on se doute bien que Brie Larson aura la même apparence au présent, toujours aussi jeune.

Il faut ajouter à cela le mystère concernant l’absence de Captain Marvel depuis les débuts du MCU, qui implique qu’elle n’est a priori pas sur Terre durant tous les films précédents. Alors, est-elle dans le passé ? Personnellement, je ne pense pas, je penche plutôt pour un grand éloignement dans l’espace, voire éventuellement un univers parallèle.

Quoi qu’il en soit, sa jeunesse durable s’expliquera plutôt je supposer par les altérations génétiques à l’origine de ses pouvoirs.

Une autre question majeure se pose quand on joue avec le temps dans un film, tous les fans de Doc et Marty le savent bien : les conséquences !

Jouer avec le continuum espace-temps pourrait bien mettre en colère certaines entités cosmiques car modifier le cours de l’histoire risque de générer des bifurcations qui conduisent au concept d’univers parallèles.

Intervention des entités cosmiques !

De ce point de vue, une rumeur particulièrement intéressante évoque une scène très riche en effet spéciaux impliquant la rencontre entre Stephen Strange et une entité cosmique. Et puisqu’il s’agit du Docteur, on peut supposer que cela se situerait plutôt vers la fin du film, alors que le geste de Thanos a été annulé, mais qu’il faut rendre des comptes aux forces supérieures garantes de l’équilibre de l’univers.

Evidemment, pour les fans, il est très excitant d’essayer de deviner de quelle entité il pourrait s’agir. Pour le moment, les meilleurs candidats, pas forcément dans l’ordre de probabilité, seraient Le Tribunal Vivant, Kronos et Eternité.

Le Tribunal Vivant a déjà été mentionné en présence du Docteur Strange, par l’intermédiaire de Mordo qui lui présentait un bâton magique. Le Tribunal Vivant est chargé de maintenir l’équilibre cosmique du multivers et comme son nom l’indique, il est amené à prononcer des jugements et généralement à appliquer lui-même les sentences.

On peut légitimement se dire que le geste de Thanos aurait déjà dû attirer son attention, mais la création d’un deuxième gantelet d’infinité et la nouvelle réunion des pierres pourraient être la goutte d’eau qui fait déborder le vase cosmique.

Concernant Kronos, son apparition serait intéressante puisqu’il ferait le lien entre Thanos et le projet de film sur les Éternels qui a été confirmé depuis plusieurs mois déjà par Kevin Feige.

Reste à voir la version que le MCU proposerait, mais a priori, Kronos est le grand père de Thanos et il a régné sur Titan avant que son corps ne disparaisse suite à une expérience ayant mal tourné. Depuis, il n’existe que sous forme d’énergie, mais avec un grand pouvoir et notamment une affinité avec le temps.

Enfin, dans un registre assez proche, mais plus puissant, on a Éternité, l’incarnation abstraite de la notion de Temps dans l’univers. Il est d’autant plus intéressant de mentionner cette entité qu’elle a déjà été représentée à l’écran, dans le premier film Gardiens de la Galaxie, sur une gravure qui est peut-être chargée de signification.

La mystérieuse gravure des Gardiens de la Galaxie

En effet, on peut y reconnaître, en partant d’en haut à gauche et dans le sens des aiguilles d’une montre, les entités Mort, Entropie, Infinité et Eternité. Eternité est représenté avec une lame vers son cœur qui semble provenir de la pierre de l’âme.

Si Eternité est généralement une entité masculine, Infinité sa compagne ou sa sœur selon les versions est plutôt féminine et représente l’espace. Sur le bas-relief, sa main approche peut-être du tesseract.

Entropie qui tend la main vers la pierre de l’Esprit est le fils d’Eternité et il est voué à la destruction.

Mort est l’entité de la décrépitude, difficile d’interpréter son geste, entre la protection et la convoitise pour la pierre de réalité.

L’élément le plus marquant reste cette pointe vers la poitrine d’Eternité. Il s’agit peut-être d’un clin d’œil à la série de comics Infinity War dans laquelle Thanos, avec le gant complet, parvient à abattre et à prendre la place d’Eternité.

Même si rien ne permet d’affirmer qu’on verra cela se produire dans Avengers 4, il est intéressant de remarquer que Thanos pourrait enfin utiliser l’épée à double lame qu’on le voit brandir sur différentes illustrations depuis la promotion d’Avengers 3.

Mais pour rester sur la thématique du temps et conclure, il est possible que ce Thanos en armure soit une version passée du personnage, à moins qu’il ne se trouve obligé de revenir à des méthodes plus conventionnelles si les pierres d’infinité venaient à lui échapper.

Je vous prépare d’autres sujets de réflexion sur Avengers 4 et certainement sur Venom, sans oublier Game of Thrones ou d’autres séries. ↕À la prochaine !