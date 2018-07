Le smartphone pliable de Huawei repoussé à 2019

Il y a quelques semaines tout semblait indiquer que Huawei serait le premier constructeur à proposer le premier smartphone à écran pliable du marché, passant devant tous ses concurrents avec une longueur d’avance, notamment Samsung. L’entreprise vient pourtant de faire un pas en arrière et annonce que son terminal sera repoussé à un vague « 2019 ».

Rendez-vous l’an prochain

Huawei en avait pourtant fait un objectif selon la communication de certains responsables de l’entreprise fin avril, mais au final, le smartphone pliable de la marque ne devrait pas arriver sur le marché avant 2019, soit après Samsung, si ce dernier respecte son propre calendrier. C’est ce qu’a expliqué le responsable de la division Consumer Business de l’entreprise, Jim Xu lors du MWC de Shanghai au site Gadget Match.

A l’époque, Huawei faisait part d’une sortie avant fin 2018 et même un réel objectif selon le média sud-coréen ETnews. L’idée était clairement de venir concurrencer Samsung frontalement sur ce marché innovant, en lui raflant le marché des premiers acheteurs. On ignore la raison de ce changement de calendrier. S’agit-il d’un retard du côté du développement ? D’un repositionnement stratégique ? On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines.

Un smartphone de gamer pour patienter

En revanche, un autre smartphone arrive en prenant par surprise le marché, il s’agit d’un modèle pour gamers. C’est bien sûr une tendance forte ces derniers mois et Huawei compte bien en profiter avant la fin d’année. Selon les déclarations de ce responsable, il arriverait dans le 2e semestre de l’année. Du côté technique, on trouverait notamment le GPU Turbo, présent sur le Honor Play, le smartphone gamer proposé par l’autre marque de Huawei. Cela permet d’optimiser les performances graphiques et de mieux gérer la consommation d’énergie. Pour l’instant, aucune autre information n’est disponible.

On sait aussi que la concurrence est féroce sur ce segment. Au-delà du Razer Phone qui est la référence évidente, on trouve aussi le Xiaomi Black Shark, l’Asus ROG Phone ou le ZTE Nubia Red Magic.

La dernière tendance innovante sur laquelle Huawei n’a pas encore parié, c’est l’appareil photo rétractable comme on a pu le voir sur l’Oppo Find X ou le Vivo NEX. Sans aucun doute le sujet d’une prochaine annonce à court terme.