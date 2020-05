Le nouveau Redmi Note 9S de Xiaomi déjà à prix cassé chez Cdiscount !

Alors que les Redmi Note 7 et Note 8 ont été écoulés à des dizaines de millions d’unités, le Redmi Note 9S est bien parti pour prendre le même chemin. Positionné sur le segment entrée de gamme, c’est un smartphone très complet à un prix contenu, et d’autant plus grâce à cette promotion chez Cdiscount.

Pour fêter, le lancement du Redmi Note 9S en France, Cdiscount propose une vente flash qui vous permet de l’acheter à 219€ au lieu de 249€ soit une réduction de 12%. Pour bénéficier de l’offre, c’est par ici que ça se passe :

Profiter de l’offre

Ce modèle de Redmi Note 9S est vendu et expédié par Cdiscount, c’est donc un modèle officiel du marché français, et non un modèle d’import, ce qui augmente encore l’intérêt de cette offre, qui se termine dans les prochaines heures !

Redmi Note 9S : le nouveau roi de l’entrée de gamme

Depuis son arrivée en France, Xiaomi est reconnu pour ses tarifs très agressifs, surtout sur la gamme Redmi. Alors que la marque a lancé une gamme Mi 10 plus coûteuse que la précédente (on frôle les 1000€), elle garde une stratégie de prix mini pour le Redmi Note 9S, qui a été lancé à 249€. Le Xiaomi Redmi Note 9S est situé dans la gamme entre le Redmi Note 9 et le Note 9 Pro, qui ne sont pas encore lancés en France.

Il propose une dalle de 6,67″, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le processeur est un Snapdragon 720G couplé à une puce Adreno 618. Comme pour le Redmi Note 8 Pro, ce Redmi Note 9S bénéficie un énorme atout : son autonomie avec sa batterie de 5 020 mAh compatible avec la charge rapide 18W. Si le stockage vous paraît trop réduit, vous pouvez utiliser le slot microSD pour étendre la mémoire, ou opter pour la double SIM.

Autre nouveauté, son design avec son écran poinçonné à l’avant, et son quadruple capteur photo à l’arrière qui prend place dans un bloc carré. Vous avez droit à un capteur principal de 48 Mpx, un Macro de 5 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un dédié à la profondeur. Pour un smartphone de ce prix, il s’en sort bien, comme c’était le cas du Redmi Note 8 Pro.

Cette vente flash chez Cdiscount sur le Redmi Note 9S est une aubaine pour l’acheter avec 30€ de réduction à 219€ au lieu de 249€. Au niveau de l’autonomie il est l’un des tout meilleurs du marché, et son processeur lui permet de tenir la charge quand vous utilisez des jeux ou applications gourmandes.

Le Redmi Note 9S a été lancé le 7 mai par Xiaomi, et Cdiscount dispose d’une exclusivité pour le vendre à ce tarif préférentiel jusqu’à ce mercredi soir. C’est le modèle Gris Interstellaire qui est en promotion aujourd’hui :

Voir l’offre sur Cdiscount

Chez Cdiscount, le client est satisfait ou remboursé

Pendant toute l’année, Cdiscount fait le maximum pour conquérir ses clients. Si ce Redmi Note 9S en promotion ne vous plaît pas, vous disposez de 14 jours pour faire valoir votre droit de rétractation et le renvoyer sans frais.

Attention si vous naviguez sur Cdiscount, vous pouvez retrouver des modèles de Redmi Note 9S moins chers, comme celui-ci à 198€. Ce sont des revendeurs situés à Hong-kong, vous recevrez donc votre smartphone, mais tout sera plus compliqué au niveau du SAV et surtout de la douane. Nous ne vous conseillons pas de passer par de tels revendeurs si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites.