Le très attendu The Elder Scrolls VI devrait avoir une durée de vie de 10 ans selon Bethesda

Annoncé via un simple logo l’année dernière pour l’E3 2018, The Elder Scrolls VI n’est désormais plus un mythe mais une réalité. Malheureusement, Bethesda a très vite calmé le jeu en annonçant que le développement du nouveau The Elder Scolls n’était qu’à son commencement, et qu’il ne fallait pas l’attendre pour tout de suite. Aujourd’hui, Todd Howard, le directeur de Bethesda Game Studios a fait de nouvelles révélations sur le prochain blockbusters de Bethesda chez nos amis de chez IGN.

The Elder Scrolls VI : 10 ans de durée de vie ?

À quelques jours de l’E3 2019, Todd Howard se prépare avec les équipes de Bethesda à faire une nouvelle fois le show. Lors de la conférence l’année dernière, le jeu le plus attendu du studio fut annoncé : The Elder Scrolls VI. Si l’on sait d’ores et déjà que le jeu n’est pas attendu avec de longues années (2020 ? 2021 ?), Bethesda a déjà de gros plans solides pour son jeu. L’opus précédent, The Elder Scrolls V Skyrim continue de se vendre, 8 ans après sa sortie. Avec le sixième opus, Bethesda compte faire mieux !

L’écart entre les deux va évidemment être long, il l’est déjà. D’une part, je pense qu’il est bon de rater des choses. Je pense que cela amène les gens à aborder la question avec un regard vraiment neuf et je pense que quand ils verront le jeu et ce que nous avons en tête, ils comprendront mieux l’écart en termes de technologie.

Les gens jouent toujours à Skyrim, c’est toujours l’un des jeux les plus vendus. Je sais que les gens s’en moquent en ligne, mais c’est l’un des jeux les plus vendus sur Switch. Cela devient un jeu à succès.

Et ils adorent, ils continuent à jouer, il est jouable presque à l’infini, tous les mods et tout le reste. Et nous sommes 8 ans après Skyrim. Cela nous permet de savoir comment faire dans Elder Scrolls 6, c’est un jeu que nous devons concevoir pour que les gens puissent jouer pendant au moins une décennie au moins.

Todd Howard (propos rapportés par nos amis de chez Gmaeblog)

Pas d’E3 pour The Elder Scrolls VI

Pour ceux qui espéraient des informations sur le sixième opus de « TES », malheureusement il faudra être bien patient. Car Bethesda ne l’emmènera pas dans ses valises à Los Angeles. En effet, la firme a confirmée il y’a quelques jours que le jeu n’était pas encore prêt pour se montrer et qu’il en était de même avec Stafield.