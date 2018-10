L’Edito Hebdo : Google se fait pincer par l’UE, des conférences à gogo, et un nouveau Presse-citron

Hello folks, c’est l’Édito Hebdo.

Nous parlons de :

– l’amende de Google par l’UE,

– conférences,

– du nouveau Presse-citron.

Amende record Pour Google

Quand Union Européenne pas contente, Union Européenne toujours faire ça : et BIM une grosse amende aux méchants GAFA. Cette fois c’est Google qui trinque et qui vient d’écoper d’une amende record de 4,3 milliards d’euros pour pratiques jugées concurrentielles. La sanction date en fait de juillet dernier, mais Google, après s’être acquitté de la somme, vient de faire appel de cette décision. Dans cette histoire, est-ce que l’UE a fait preuve de discernement, ou a-t-elle encore tapé à côté comme elle en a l’habitude ? Les réponses dans la vidéo.

Des conférences, pour quoi faire ?

Les conférences sur le digital et l’innovation se sont tellement multipliées ces dernières années que l’on finit pas ne plus s’y retrouver. Dans sa newsletter par email, le pionnier du secteur, Loic Le Meur, créateur de la conférence Le Web, annonce qu’il veut lancer un nouvel événement, qui se tiendra en mars 2019 à Paris (bien qu’il réside à San Francisco depuis plus de dix ans), dans un format qui reprendrait l’esprit de sa première conférence « Les Blogs » lancée en 2004. Je pense que c’est une très bonne nouvelle, car nous avons besoin de retrouver la fraicheur et l’authenticité de ce type de conférence, à l’opposé de gros machins sans âme montés de toutes pièces par des millionnaires du CAC40…

Presse-citron fait peau neuve

Si vous lisez ceci vous l’avez forcément vu : nouveau design pour Presse-citron. Il était temps, vu que la dernière version datait déjà de 2014. Hormis la partie visible, c’est sous le capot que se trouve l’essentiel des changements, après un long travail d’optimisation du code réalisé par nos développeurs Fox et Alex. Le but était de nettoyer et d’alléger une structure qui avait forcément fait de la mauvaise graisse au fil des années, par accumulation de code, modules et fonctionnalités en tous genres, dont certaines étaient devenues inutiles ou obsolètes. La version mobile responsive est également revue, avec un design à fort impact, clair et sans fioritures. Prochain chantier, les applications mobiles, sur lesquelles nous n’avons pas encore entièrement statué (les garder ? Passer en progressive web apps ?…)