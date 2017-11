L’Edito du lundi : l’affaire Firerank, les 25 milliards du Single Day Alibaba et le Black Friday

C’est l’Edito du lundi en vidéo, retour sur l’affaire Firerank, les 25 milliards du Single Day Alibaba, le Black Friday et le trafic de Presse-citron qui atteint des sommets.

Avez-vous entendu parler de l’affaire Firerank ? Cette page Facebook spécialisée dans l’actu fun, buzz et insolite comptait plusieurs millions de fans et affichait un taux d’engagement énorme. Mais c’était un colosse aux pieds d’argile dont la croissance était fondée sur des méthodes de growth hacking que Facebook n’apprécie pas beaucoup. Résultat, le 1er novembre, (veille du Jour des Morts…) Facebook a fermé la page, et c’est apparemment irrévocable, mettant brutalement et sans préavis une équipe de trente personnes à la rue…

De quoi réfléchir une fois de plus sur la dépendance de certains médias aux réseaux sociaux, et sur les moyens de s’en prémunir.

Dans cet édito je vous parle aussi du Black Friday qui arrive à grands pas et qui promet d’être un véritable carnage cette année, d’autant qu’une étude d’Adobe que nous publierons demain indique que 42% des français prévoient de faire leurs achats de Noël 2017 sur internet.

Regardez l’Edito du Lundi en vidéo