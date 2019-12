Les 10 séries qu’on attend le plus en 2020 [1/2]

Quelles sont les séries qui arrivent dans les 12 prochains mois ? Spoiler alerte, il y a beaucoup de séries très prometteuses qui se dessinent. On en a retenu 10, uniquement des nouveautés, avec beaucoup de difficultés. Présentation par ordre chronologique.

1. Messiah (1er janvier – Netflix)

On commence directement dès le premier jour de l’année avec cette série qui fait déjà polémique avant sa sortie. Un thriller entre science-fiction et politique, qui résonnera très étrangement avec l’actualité. Un homme débarque aux Etats-Unis avec un message : il est l’Elu. On ne voit vraiment pas ce qui pourrait mal se passer.

2. The Outsider (13 janvier – OCS)

HBO s’attaque à l’adaptation d’une nouvelle de Stephen King publiée en France en 2019 (L’Outsider, Albin Michel). Au programme, une mini-série de dix épisodes, qui sera diffusée sur OCS en France. On y suit l’enquête sur le viol et assassinat d’un enfant qui a fini en partie dévoré. Stephen King lui-même aurait apprécié le résultat, il faut dire qu’il a cosigné le scénario. A découvrir très vite.

The New Pope (13 janvier – Canal+)

Jude Law reprend son rôle du « Young Pope » dans une mini-série de neuf épisodes qui s’annonce aussi surprenante que l’originale. A ses côtés, on découvre John Malkovich. Pour rappel, on avait laissé Pie XIII dans le coma et c’est son successeur qui va être nommé, un aristocrate anglais. Mais celui-ci cache bien des secrets. Le réveil de l’ancien Pape va sonner le début des problèmes.

Faucon et le Soldat de l’Hiver (Automne – Disney+)

Disney+ se met en ordre de bataille et Marvel se soit bien sûr d’être au rendez-vous. Après l’incroyable succès de The Mandalorian, difficile de croire que Kevin Feige et ses équipes ne seront pas au rendez-vous. La première série mettra en scène les deux amis de Captain America dans un duo de choc dont on attend beaucoup. Date de sortie exacte encore inconnue.

Snowpiercer (Netflix)

En tant que fan de la bande dessinée française originale, le Transperceneige, difficile de ne pas mettre cette série dans la sélection. Le film sorti en 2013, n’aura pas eu la réception qu’il aurait sans doute mérité. On attend désormais de la série, annoncée sur Netflix durant l’année, qu’elle fasse mieux.