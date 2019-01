Les dix films qu’on attend le plus en 2019 [Seconde partie]

Suite de notre classement sur les dix films à voir en 2019. Cette fois-ci, on commence à partir de mi-juillet jusqu’à fin décembre. Bien entendu, c’est une opinion personnelle… Dites-nous les films que vous attendez dans les commentaires !

Le Roi Lion ( 17 juillet)

On a le droit à un remake en live-action du film préféré de tous les amoureux des matous. 25 ans après la sortie du premier film, Jon Favreau, déjà aux manettes du Livre de la Jungle en 2016 remet ça. Les voix sont assurées par des stars d’Hollywood de Donald Glover à Beyoncé en passant par Chiwetel Ejiofor. Dumbo et Aladin seront aussi à suivre en 2019.

Once Upon a time in Hollywood (14 août)

Quentin Tarantino a-t-il encore ça en lui ? Avec un casting mêlant Leonardo Di Caprio et Brad Pitt, son film s’annonce très prometteur mais encore particulièrement secret. Si certains parlent d’un projet à la Pulp Fiction, la présence dans le film d’Al Pacno, Margo Robbie, Lena Dunnham ou Dakota Fanning permet de saisir l’ampleur du projet…

Ça : Chapitre 2 (18 septembre)

C’était votre film d’horreur favori en 2017. Il revient désormais pour un second épisode qui est attendu de pied ferme par les amateurs de Stephen King. Le second opus nous amène 27 ans après le premier épisode, avec des personnages adultes. James McAvoy, Bill Skarsgard et Jessica Chastain sont les stars du casting.

Joker (9 octobre)

C’est le premier film concentré sur le personnage de Joker. Au menu Joaquin Phoenix dans le rôle d’un super-vilain toujours très particulier à incarner sur grand écran. Surtout, il arrive après le génial Heath Ledger dans The Dark Night. La présence surprenante du réalisateur de Very Bad Trip aux manettes dénote une oeuvre noire mais surprenante. Robert De Niro sera là, en revanche ne comptez par sur Batman.

Star Wars – Episode 9 (18 décembre)

Enfin, on finit l’année 2019 en beauté avec le nouvel opus de la saga Star Wars. Un film attendu après deux ratés (les derniers Jedi et le spin-off sur Han Solo). Est-ce que Disney peut encore sauver les meubles ? Les adieux de Carrie Fisher / Princesse Leia devraient en tout cas attirer le grand public même si le film reste encore très secret.