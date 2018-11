Les dix super-héros attendus dans la phase 4 chez Marvel, partie 1 sur 2

On vous prévient tout de suite, la suite est pleine de spoilers. Pour expliquer ce qui arrive dans la prochaine phase du MCU, il est nécessaire de parler de ce qui s’est passé avant chez les Avengers ou encore chez les X-Men. Une lecture à vos risques et périls.

Captain Marvel

On commence par la plus évidente puisqu’on sait déjà qu’elle va arriver. Appelée par Nick Fury dans le dernier épisode d’Avengers, elle va avoir un premier film avec Avengers 4. Surtout, elle préfigure de la phase 4 puisque sa puissance est sans commune mesure avec les héros que l’on connaît déjà. Pour garder la phase 4 intéressante, il faudra donc des adversaires toujours plus forts ou bien des approches différentes.

Squirrel Girl (Écureuilette)

C’est dans cette dernière catégorie que l’on peut ranger Squirrel Girl. Bien sûr, elle n’a rien à voir avec l’ambiance actuelle. Mais, les Gardiens de la Galaxie ont déjà montré qu’il était possible de faire autre chose. On aurait aussi peut-être un peu plus de facilités à se lier à un héros qui manipule des écureuils plutôt que des fourmis. Un film plus orienté famille et un rôle secondaire dans le MCU.

Blade

Si on osait, on dirait que le MCU doit en partie son existence à Wesley Snipes et la trilogie Blade. Véritables éclaircies à une époque où les films de super-héros n’avaient pas la cote, ses films s’inscrivent cependant dans une logique très différente. On parierait plutôt sur une série connectée ou non au MCU, à ce niveau Marvel a déjà fait de nombreux paris.

Ghost Rider

Ghost Rider a lui aussi un univers beaucoup plus sombre que l’ambiance générale du MCU. Pour autant, il est en fait déjà là, avec des apparitions récurrentes dans Agents of S.H.I.E.L.D. On doute que le même acteur aura le droit à un rôle au cinéma mais pourquoi pas un spin-off dédié ?

Moondragon (dragon-lune)

On finit la sélection avec un personnage un peu moins connu. Mooondragon est la fille de Drax, la brute des Gardiens de la Galaxie. Avec le départ potentiel de l’acteur qui pourrait suivre James Gunn, sa fille pourrait apparaître idéale pour prendre le relais. Et pour le détail, elle est beaucoup plus forte que Docteur Strange… Bonus non négligeable, elle est bisexuelle. De quoi en faire le premier personnage LGBT du MCU.