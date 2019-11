Les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 en chute libre à -58% chez Amazon

Alors que Noël se rapproche, Amazon n’hésite pas à sortir son artillerie lourde pour séduire le public français : les excellents Huawei P30 et P30 Pro, mais aussi les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro. Les remises grimpent jusqu’à plus de -50% sur les modèles de smartphones les plus premium du groupe chinois, mais une chose est sure : cette vente flash ne va pas durer car les stocks sont limités !

Ces dernières années, Huawei a créé la sensation en se positionnant deuxième sur le marché des smartphones, devant Apple. Avec ses puissants Mate 20 et 20 Pro ou les Huawei P30 et P30 Pro qui sont en promotion flash sur le site Amazon, le fabricant chinois a vraiment créé des produits d’excellente qualité à des prix plus abordable que bon nombre de concurrents. Si les derniers modèles du groupe mondial, les Mate 30 et Mate 30 Pro ne sont pas sortis en Europe, le géant de l’électronique montre qu’il maîtrise la technologie aussi bien que ses rivaux Samsung et Apple.

Lequel opter entre les Huawei P30 et Mate 20 ?

Chaque année, Huawei nous a habitué a sortir un modèle dans chacune de ses gammes : P et Mate. Le Mate 20 et sa version Pro ont été officialisée il y a un peu plus de 12 mois, tandis que les P30 et P30 Pro ont été présentés il y a un peu plus de six mois. Si la gamme Mate se distingue sur l’écran, les nouveaux P30 et P30 Pro dominent le marché avec une offre photo de très grande qualité.

Logiquement, les téléphones plus récents sont aussi les plus chers, mais leur prix chute nettement aujourd’hui sur Amazon – ce qui permet d’obtenir pendant la vente flash un Huawei P30 à -42%, et un Huawei P30 Pro à -38% pour seulement 620€. Ces tarifs sont vraiment très attractifs, et l’économie est de plusieurs centaines d’euros sur tous les modèles. Quand on sait qu’ils veulent rivaliser directement avec les smartphones du géant Apple (entre 800 et 1600€), les Huawei offrent un excellent rapport qualité prix.

Amazon, champion des promotions

En tant que numéro un du marché français, Amazon est devenu aujourd’hui un incontournable du e-commerce. Sans surprise, ses offres flash comme celles sur ces Huawei P30, P30 Pro et autres Mate 20 contribuent à son succès. Toutefois, il faut savoir être réactif pour profiter des meilleures affaires sur le site, car le stock est toujours limité. Si vous aviez l’intention de prendre un smartphone assez premium pour les fêtes de Noël, c’est le moment ou jamais d’en profiter.

Et même si vous achetez un peu dans la précipitation et que vous regrettez votre achat par la suite, sachez que le marchand offre une période de 30 jours pendant laquelle vous pouvez changer d’avis et retourner votre achat pour obtenir un remboursement intégral. Si vous achetez sur Amazon, vos téléphones Huawei P30, P30 Pro et Mate 20 bénéficient tous de la garantie constructeur habituelle. C’est également le cas si vous achetez vos produits en forte réduction comme c’est le cas via cette vente flash. Attention encore, le stock est très restreint sur ces belles offres.

