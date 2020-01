Les musées de Paris offrent 100 000 œuvres libres de droits sur un portail dédié

Toutes les œuvres ont été mises dans le domaine public (CC0, ou « No Rights Reserved »), et elles comprennent 62 599 photos historiques de certains des plus célèbres photographes français comme Eugène Atget.

Le nouveau site web, appelé le portail des collections, a été lancé le 8 janvier et offre de puissantes options de recherche et de filtrage – comme par exemple la recherche par teinte dominante des œuvres – pour trouver des créations spécifiques. Les chefs-d’œuvre d’artistes de renom tels que Rembrandt, Gustave Courbet, Eugène Delacroix et Anthony van Dyck, parmi bien d’autres noms familiers ou moins connus, peuvent désormais être consultés et appréciés sous forme numérique.

Paris Musées est une entité publique qui supervise les 14 musées municipaux de Paris, dont le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, le Petit Palais et les Catacombes. Les utilisateurs peuvent télécharger un fichier qui contient une image haute définition (300 DPI), un document avec des détails sur l’œuvre sélectionnée, et un guide des meilleures pratiques pour utiliser et citer les sources de l’image. À ce stade, les images disponibles sont des œuvres d’art en 2D, telles que des peintures ou des photographies, qui appartiennent à la sphère publique sous une licence CC0 (Creative Commons Zero), qui permet aux créateurs et aux propriétaires de contenus protégés par des droits d’auteur ou des bases de données de placer ces œuvres dans le domaine public ou aussi près que possible de celui-ci. Les œuvres encore protégées par des droits d’auteur seront disponibles sous forme de fichiers basse définition, de sorte que les utilisateurs pourront toujours se faire une idée des collections des musées en ligne.

Le fait que l’ensemble de la collection soit du domaine public signifie que le public peut utiliser les images à toutes fins, y compris commerciales.

« La mise à disposition de ces données garantit que nos fichiers numériques peuvent être librement accessibles et réutilisés par tout un chacun, sans aucune contrainte technique, juridique ou financière, que ce soit pour un usage commercial ou non », déclare Paris Musées dans un communiqué de presse.

Paris Musées reçoit un grand nombre de demandes de chercheurs, d’étudiants et d’éducateurs qui souhaitent voir ou utiliser des images d’œuvres des collections des musées. « Nous nous assurons qu’ils puissent utiliser facilement, durablement, librement et instantanément des images en haute définition pour soutenir leur recherche, leur enseignement et leurs publications, améliorant ainsi leurs outils physiques et numériques de médiation culturelle », indique le communiqué de presse.

La nouvelle collection est un trésor de la photographie historique française, avec certains des premiers travaux réalisés dans le pays par certains des pionniers français de la photographie les plus connus.