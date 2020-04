Les statistiques de Twitch explosent et battent tous les records

Si l’on parle souvent des services tels que Zoom, Houseparty, Skype ou encore FaceTime en cette période de confinement, un autre secteur explose, il s’agit des diffusions de live. Vous avez sûrement remarqué en ouvrant Instagram que la plupart des célébrités lancent très fréquemment des lives depuis le début du confinement.

Mais le leader incontesté du live stream reste bien évidemment Twitch. En raison des mesures prises pour endiguer la pandémie de COVID-19, la population est forcée de respecter les règles du confinement et n’ont pas d’autres solutions que de se ruer sur internet pour garder un semblant de vie sociale.

Les logiciels Streamlabs et Stream Hatchet ont déclaré que les heures de visionnage ont augmenté de 23% entre le mois de février et le mois de mars, pour dépasser la barre du milliard. En ce qui concerne la concurrence, les chiffres sont aussi à la hausse, si l’on prend l’exemple de Mixer les heures de stream ont augmenté de 15,9%, YouTube Gaming 10,7%, et finalement Facebook Gaming 3,8%.

Par rapport à la même époque l’année dernière, Twitch connaît une hausse de fréquentation de 17%, et de 19,5% concernant le nombre de viewers simultanés. La création de chaînes unique a augmenté de 33% au cours de ce trimestre. Comme on l’a expliqué, la concurrence connaît également la même hausse de viewers, cependant Twitch reste loin devant et pour diverses raisons.

Si à l’origine Twitch a été conçu pour les gamers, le contenu que l’on retrouve aujourd’hui sur la plateforme est bien plus vaste. Le gaming reste majoritaire, mais de plus en plus de chaînes innovent et se lancent dans des émissions complètement différentes de ce que l’on pouvait trouver sur Twitch il y a encore quelques mois. Que ce soit des émissions de podcasts diffusées en live, ou encore des parties de jeux de société, Twitch ne s’adresse plus seulement aux gamers.