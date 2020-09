[LIVE PlayStation 🔴] La PS5 dévoile ses jeux exclusifs et ses partenariats incroyables

Et voilà , nous y sommes ! Plus de 3 mois après la première prise de parole de PlayStation au sujet de sa PS5, Sony dévoilé ce soir toutes les dernières inconnues sur les consoles PS5 et PS5 Digital Edition. La marque en profitera pour nous dévoiler quelques nouveaux jeux exclusifs ainsi que des accessoires qui accompagneront les consoles au moment de leur sortie.

Depuis, les joueurs sont dans l’attente de nombreuses informations. Que ce soit le prix des consoles, la date de lancement des précommandes ou encore de la date de sortie de cette fameuse PS5. Sans oublier l’un des plus importants avec le line-up de la console (les jeux présents au lancement).

Ce soir, à partir de 22h, PlayStation donne rendez-vous aux joueurs pour une nouvelle prise de parole. Après le « Future of Gaming » en juin, place au « PlayStation 5 Showcase », un événement de 40 minutes et aura pour but de dévoiler « des mises à jour sur les derniers titres de Worldwide Studios et de nos partenaires de développement de classe mondiale ». Cela fait directement référence aux rumeurs d’août et des potentiels gros partenariats de Sony.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Contrairement Ă Ubisoft la semaine dernière, PlayStation ne prĂ©voit pas de prĂ©-show, ni d’after-show. PlayStation ira droit au but avec une confĂ©rence relativement courte. Ci-dessous, nous tenons un live avec des commentaires en texte. Sur cette mĂŞme page, vous pouvez dĂ©couvrir la vidĂ©o en directe de la confĂ©rence de prĂ©sentation de la Sony PS5.

22H : Début de la conférence

: Début de la conférence Sony dévoilera de nouveaux jeux disponibles pour le lancement de la PS5

Sony dévoilera également de nouvelles informations sur des jeux déjà annoncés.

Sony dévoilera des partenariats avec des studios « de classe mondiale ».

Sony devrait également y dévoiler le prix et la date de sortie de la PS5 et de la PS5 Digital Edition.

également y dévoiler le prix et la date de sortie de la PS5 et de la PS5 Digital Edition. 22H40 : Fin de la conférence

SUIVRE LA CONFÉRENCE PS5 EN LIVE

DÉTAIL DES ANNONCES PS5

21H05 – De nombreuses rumeurs commencent dĂ©jĂ Ă parler d’une annonce de God of War II et du reboot de Silent Hill. Difficile de savoir s’il s’agit de rumeurs crĂ©dibles ou de fantasmes de fans.

21H15 – Depuis le dĂ©but d’après-midi, les tag #PS5, #PlayStation5 et #PS5Showcase sont en TT sur Twitter. Preuve de l’attente autour de cette confĂ©rence, de la hype des joueurs, mais aussi de la pression sur Sony. Le constructeur n’a pas le droit Ă l’erreur ce soir !

22H00 – Cela commence directe par une petite vidĂ©o de prĂ©sentation des derniers jeux que nous avons pu voir en juin lors de l’Ă©vĂ©nement « The Futur of Gaming » !

22H02 – Cela attaque trĂ©s fort avec l’annonce du nouveau Final Fantasy XVI en tant qu’exclusivitĂ© PS5 ! On dĂ©couvre un jeu qui change totalement d’ambiance, avec des combats en temp rĂ©el. Sony prĂ©cise tout de mĂŞme que c’est une vidĂ©o capturĂ©e sur PC en Ă©mulation du jeu PS5 (ce qui est assez Ă©trange).

22H07 – Après une longue prĂ©sentation de FF XVI, place Ă du gameplay capturĂ© directement sur PS5 de Spider-Man Miles Morales ! Le jeu se dĂ©roulera un an après les Ă©vĂ©nements du premier opus. Nous dĂ©couvrons une sĂ©quence de gameplay assez dynamique mettant en scène Miles Morales dans une affrontement avec plusieurs ennemis. La sĂ©quence est plutĂ´t très belle avec des mouvements bien rapide pour mettre en avant les atouts du SSD. La sĂ©quence est assez Ă©pique.

22H14 – Sony enchaĂ®ne et dĂ©voile le fameux RPG Harry Potter tant attendu ! Et ça s’annonce assez incroyable ! Le jeu se nommera « L’HĂ©ritage de Poudlard » et arrivera pour 2021 !

22H16 – Pas de pause et cela enchaĂ®ne avec une nouvelle prĂ©sentation de Call of Duty Black Ops : Cold War. Nous avons le droit Ă une nouvelle vidĂ©o de gameplay concernant le mode solo du jeu. Comme d’habitude, nous avons le droit Ă une sĂ©quence très nerveuse, très dynamique sur une piste d’aĂ©roport. Nous allons avoir le droit Ă du vrai bon Call Of !

La veta Alpha de Call of Duty Black Ops : Cold War est annoncée en exclusivité sur PS4. Les joueurs pourront y jouer gratuitement à partir de vendredi et pendant tout le weekend !

22H22 – C’est au tour de Capcom de s’illustrer pour une nouvelle prĂ©sentation de Resident Evil 8 ! Plus que jamais, le jeu s’annonce très noir, très glauque. Un Village que l’on aura l’occasion de visiter dès 2021.

22H25 – Nouvelle prĂ©sentation de Deathloop, le jeu lyonnais d’Arkhane Studio et de Bethesda. Nous avons la chance de dĂ©couvrir une sĂ©quence de gameplay qui nous montre l’univers du jeu (en vue première personne) qui s’annonce assez dĂ©calĂ© et très dynamique ! Le jeu est attendu en exclusivitĂ© sur PS5 pour le second trimestre de 2021.

22H29 – Capcom est de retour avec l’annonce de la DĂ©finitive Edition de Devil May Cry 5 sur PS5. Le jeu sera disponible en version digitale dès le lancement de la PS5 !

22H31 – Et c’est au tour d’Abe’s de se montrer ! Nouvelle prĂ©sentation rapide d’Oddworld Soulstorm. HĂ©las, nous aurons simplement le droit Ă une courte vidĂ©o de prĂ©sentation, sans plus de dĂ©tails.

22H34 – Place dĂ©sormais Ă l’annonce de Five Night at Freddy’s avec un aperçu du jeu assez sublime, mais très bref mettant bien avant le Ray Tracing.

22H35 – Place Ă la nouvelle prĂ©sentation du très attendu Deamon’s Souls. Le jeu se dĂ©voile Ă travers une nouvelle vidĂ©o de gameplay qui est assez sympa graphiquement. Cependant, au niveau du gameplay, le jeu n’a pas l’air d’ĂŞtre incroyable.

22H40 – L’Ă©vĂ©nement doit durer 40 minutes, nous devons approcher de la dernière annonce. Et ce sera du Fortnite qui s’annonce comme jeu de lancement de la PS5 !

22H41 – Sony terminera sans doute par une prĂ©sentation du nouveau « PlayStation Plus » pour la PS5. Nous avons le droit Ă une prĂ©sentation de tous les plus gros jeux qui ont marquĂ© l’histoire de la PS4. Nous apprenons que tous les jeux prĂ©sentĂ©s seront offerts dès le lancement de la PS5 !

22H44 – Sony va conclure la confĂ©rence, la PS5 se dĂ©voile de nouveau sous tous ses angles… Le prix et la date ?

22H45 – La PlayStation 5 arrivera le 12 novembre 2020 aux USA et le 19 novembre 2020 partout dans le monde (donc en France) au prix de 399,99€ (PS5 Digital Edition) et de 499,99€ (pour la version normale)

22H46 – PlayStation termine en beautĂ© en annonçant le prochain God of War pour 2021 ! Il s’agira de God of War Ragnarok ! 🔥

(article en cours de dĂ©veloppement…)