Livre blanc gratuit : le guide ultime pour tout savoir du CRM

CRM (Customer Relationship Management), on entend beaucoup parler de cet acronyme sans toujours savoir ce qu’il signifie exactement. Salesforce, vient justement de publier un guide gratuit pour y voir plus clair.

Concrètement, l’intérêt d’un outil CRM est plutôt simple à saisir. Il vous permet de gérer les informations de vos clients et de les rassembler dans un seul endroit pour simplifier la gestion de vos relations. Ainsi, vous obtenez sur la même application les coordonnées de vos prospects et vous pouvez aussi gérer vos e-mails de suivi, vos tâches et mieux évaluer votre performance. En clair, avec le bon outil CRM, votre entreprise peut gagner énormément de temps et se montrer plus efficace, tout en construisant une relation de fidélité et de confiance avec la clientèle.

Grâce à ce guide complet et gratuit proposé par Salesforce, vous pourrez mieux évaluer le moment opportun pour investir dans une solution CRM. Il permet également de mieux en cerner l’intérêt afin de définir avec plus de précision votre stratégie de gestion de la relation client.

Ces signes qui montrent que vous devez investir dans un outil CRM

Lorsque votre entreprise en est encore à ses débuts, la gestion de vos relations avec les clients peut passer par des outils de bureautique assez simples d’utilisation, voire une simple note manuelle, qui vous permettent de noter des informations. Mais lorsque votre société grandit, vous risquez bien vite de vous retrouver débordé.

Salesforce a justement listé des cas qui doivent vous alerter. Ainsi, lorsque vous n’avez pas de sources uniques d’informations, et que vous partagez vos données entre feuilles de calcul ou notes papier, vous risquez d’avoir du mal à créer une vraie fidélisation de votre clientèle. Il en va de même lorsqu’il vous arrive de perdre des données et il devient dans ce cas bien difficile de planifier des relances de vos clients ou de vos prospects. Enfin, si vous ne parvenez pas à personnaliser votre communication, ce problème de ciblage peut s’avérer préjudiciable.

D’autres dysfonctionnements sont évoqués dans ce guide tels que des rapports d’activité fastidieux et complexes ou encore un manque de visibilité par rapport à votre clientèle ou l’activité de vos commerciaux. Ces soucis doivent vous amener à réfléchir à la mise en place d’un outil CRM qui a justement été pensé pour y remédier.

Comment booster sa productivité en utilisant un CRM ?

Le problème est bien connu et il n’est pas nouveau. Le manque de temps est un des principaux problèmes rencontrés par les dirigeants de PME. Et c’est justement là-dessus que revient le guide de Salesforce pour vous permettre d’aller de l’avant. Le CRM permet aux commerciaux d’une entreprise de garder en mémoire les différentes interactions qu’ils ont eu avec leurs clients. Cette vue d’ensemble est un facteur essentiel de ciblage et la garantie d’économiser beaucoup de temps.

Un bon système de gestion relation client peut aussi dégager vos équipes de tâches fastidieuses en les automatisant. En centralisant la communication, vous économiserez bon nombre d’e-mails et de coups de téléphone, autant d’activités très chronophages. Cela permettra donc au final à vos collaborateurs de passer plus de temps auprès d’acheteurs potentiels.

Les secrets d’une bonne stratégie CRM dévoilés

Une fois votre décision prise, la mise en place d’un plan pertinent et adapté à votre entreprise est aussi une étape cruciale. Le guide complet CRM de Salesforce revient justement en longueur sur cette étape.

Il convient tout d’abord de définir une vision claire de ce que vous souhaitez faire en matière de gestion de la relation client, afin de fédérer au mieux vos équipes. Vous devrez aussi décider de votre stratégie : agir sur les prix, les produits, ou pourquoi pas le service après-vente ?

L’établissement des objectifs est également une étape cruciale qu’il ne faut pas sous-estimer, tout comme la réorganisation en interne et l’implication de vos équipes. En lisant, vous comprendrez mieux l’importance de ces indicateurs qui permettront à tout le monde d’y voir plus clair.

Enfin, le guide de Salesforce aborde aussi la question du ROI (le retour sur investissement). Karen D. Schwartz, experte de ces thématiques depuis plus de vingt ans, vous propose ses meilleurs conseils pour rendre les outils CRM encore plus efficaces et adaptés à la gestion de votre entreprise.

