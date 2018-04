Une mise à jour de Snapchat retourne au classement chronologique des stories

Certains utilisateurs profitent d’une mise à jour inattendue de Snapchat. Le réseau social cède aux réclamations de ses plus fervants utilisateurs, en séparant les chats des stories et en retournant au tri antichronoligique.

Finalement, Snapchat aura fini par (plus ou moins) céder.

Retour aux sources

TechCruch rapporte que certains utilisateurs de Snapchat ont bénéficié d’une mise à jour modifiant l’organisation et l’ordre de tri des chats et stories. Sans revenir à l’ancienne interface, les chats et stories sont désormais séparés par deux onglets distincts. L’application abandonne aussi le tri algorithmique, controversé depuis l’importante mise à jour de l’application de fin 2017, et revient en arrière avec un tri antichronologique (du plus récent au plus ancien).

Le tri algorithique actuellement en place pour la majeure partie des utilisateurs de Snapchat avait un but louable. De la même manière que pour Facebook ou Instagram, l’objectif était de mettre en avant les stories de vos amis proches, ceux avec lesquels vous communiquer le plus souvent, même s’ils ne publient pas régulièrement de contenu en story. Une manière de donner moins de place aux personnes qui publient régulièrement des stories mais avec lesquelles vous avez moins de contacts, logiquement mises en avant dans un tri antichrologique.

Choix stratégiques

Cette refonte de l’application avait aussi pour but d’aider Snapchat à attirer de nouveaux utilisateurs des tranches d’âge supérieure à 25 ans. Des stratégies déjà observées sur Instagram et Twitter qui avaient stimulé leur croissance, et qui ont porté leurs fruits puisque Snapchat a renoué avec la croissance après avoir déployé la nouvelle interface au quatrième trimestre 2017.

Malheureusement, c’était au détriment des plus fervants utilisateurs de l’applications, principalement les jeunes, mécontants de la nouvelle organisation de l’application. Depuis plusieurs mois, Snapchat se retrouve donc confronté à faire un choix entre privilégier ses utilisateurs les plus fidèles, ou viser un nouveau public d’utilisteurs plus occasionnels.

Quoiqu’il en soit, les personnes ayant bénéficé de cette mise à jour dinattendue semblent être satisfaites des modifications. Snapchat n’a pour l’heure fait aucune annonce officielle au sujet de cette mise à jour, et la rédaction de TechCrunch qui les a contacté n’a pas eu de réponse.

