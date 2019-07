Marvel : et si les Skrulls étaient déjà un peu partout dans le MCU ?

Attention les lignes qui suivent contiennent quelques spoilers notamment sur les films Captain Marvel et Spiderman : Far From Home. Si vous continuez votre lecture, vous voilà avertis…

Dans le film Captain Marvel, nous avons pu faire connaissance sur grand écran avec les Skrulls, une race qui y apparaît comme étant chassée par les Kree. Leur particularité ? Etre capable d’imiter une autre forme de vie. Puis, on a découvert dans le film Spiderman : Far From Home, que certains étaient restés sur Terre, notamment pour y incarner Nick Fury, dans le cadre d’un accord avec l’original. La vision que l’on possède de cette race dans le MCU est plutôt positive pour l’instant, ils apparaissent comme une minorité, chassée, en quête d’un autre monde où vivre. Mais dans les comics, ils ont plutôt un rôle de méchants, notamment dans « Secret Invasion ». Suffisant pour que certains interrogent les producteurs.

Les Skrulls sont peut-être là

La question majeure est de savoir si d’autres personnages du MCU, pourraient être des Skrulls, potentiellement d’une autre faction, si on s’inspire de la trame du comic. Erik Sommers, le scénariste du second Spiderman n’a pas écarté l’idée.

Nous n’avons rien écrit spécifiquement et nous n’avons rien planifié personnellement, mais je pense que cela ouvre certainement un monde de possibilité très excitant.

Dans Far From Home, le comportement étrange de Nick Fury aurait dû attirer l’attention des fans avant la révélation finale, après tout, les Skrulls se sont révélés beaucoup plus confiants que le vrai Fury ne l’aurait jamais été.

Kevin Feige, le PDG des studios Marvel a pour sa part embrassé cette possibilité, pointant la richesse potentielle que peut apporter un tel twist.

Tout comme les humains ne sont pas tous mauvais, et tous les humains ne sont pas tous bons, je pense que les Skrulls ont certainement plusieurs moralités.

Autant de paramètres qui devraient vous inciter à la prudence pour les prochains films…