Meilleur ventilateur / climatiseur : où acheter durant la canicule ? 🔥

Comme chaque Ă©tĂ© depuis plusieurs annĂ©es, la canicule prend doucement de l’ampleur. Pour cela, les français n’hĂ©sitent pas Ă se prĂ©cipiter sur un ventilateur ou un climatiseur afin de survivre par ces intenses chaleurs. S’il fait très chaud en ce jeudi, les prochains jours devraient ĂŞtre plus modĂ©rĂ©s. Cela dit, mieux vaut se prĂ©parer maintenant pour ne pas se trouver en rade lorsqu’une nouvelle vague arrivera.

Vous pouvez le voir dans notre guide comparatif sur les ventilateurs, il y a de nombreux modèles qui permettent d’aĂ©rer une pièce. Ils sont parfois sur pied, parfois en plafonnier, de table ou sur tour – selon vos besoins, il faudra s’adapter. Évidemment, au delĂ de la puissance, il y a aussi le bruit, le prix ou encore l’autonomie qui ont une incidence sur votre choix.

Bons plans sur les ventilateurs avant l’Ă©tĂ©

Cette annĂ©e, l’Ă©tĂ© promet d’ĂŞtre vraiment très chaud, et il faudra savoir s’adapter. Le ventilateur ou le climatiseur sont deux appareils qui sont très populaires et qui permettent de refroidir les pièces en toute simplicitĂ©, sans encombrer. Certes, le ventilateur ne fait que de l’air (contrairement au climatiseur, qui le rafraĂ®chit), mais le prix n’est pas le mĂŞme. Si vous voulez passer ces mois en toute sĂ©rĂ©nitĂ©, les deux seront très convenables.

Alors qu’on dĂ©passe facilement les 35 degrĂ©s dans certaines rĂ©gions de France, il faut savoir vite s’adapter. En gĂ©nĂ©ral, dès qu’une vague de fortes chaleurs arrive, les marchands sont pris de court. Cela concerne aussi bien les magasins physiques que les boutiques en ligne. Et les quelques modèles qui restent sont alors hors de prix. Il faut donc savoir s’Ă©quiper en avant pour ne pas avoir trop chaud.

Parmi les grandes marques de ventilateur ou de climatiseur, on peut citer évidemment Dyson (le plus premium), Rowenta, Klarstein ou encore OneConcept. Avec ces marques, vous visez des produits qui sont excellents et qui tiendront sur la durée.

Le site Amazon offre mĂŞme en ce moment quelques belles rĂ©ductions sur ces marques. Vous pouvez Ă©conomiser entre 20 et 30% selon le modèle choisi. Mais encore une fois, mieux vaut opter pour un produit le plus qualitatif possible pour ne pas ĂŞtre déçu. Si vous prenez un ventilateur ou un climatiseur en promo qui n’est pas assez puissant, vous pourrez vite le regretter.

Pourquoi un ventilateur chez Amazon ?

En prenant un ventilateur (ou un climatiseur) sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez de plusieurs avantages. Le premier, et comme souvent, c’est le prix. Actuellement, le site marchand offre des rĂ©ductions jusqu’Ă -40% sur tous les meilleurs ventilateurs. Il en va de mĂŞme sur les climatiseurs, oĂą vous pouvez espĂ©rer avoir entre 20 et 30% de remise immĂ©diate sur certains modèles.

Ensuite, en prenant votre solution de rafraichissement pour l’Ă©tĂ© sur Amazon, vous avez Ă©galement la sĂ©rĂ©nitĂ© sur la livraison. Les clients Prime sont livrĂ©s en un jour, et les autres en 2 Ă 3 jours maximum. Par ailleurs, Amazon offre une pĂ©riode d’essai de 30 jours sur tous ses produits, y compris le ventilateur et le climatiseur. Autrement dit, vous pouvez le tester pendant cette pĂ©riode et si vous n’ĂŞtes pas content, vous pouvez le renvoyer.

Dans ce cas-lĂ , Amazon prend en charge le retour et vous rembourse intĂ©gralement. C’est une solution pour se convaincre de l’efficacitĂ© de son ventilateur ou de son climatiseur, sans prendre de risque financier. Enfin, le dernier argument chez Amazon est le stock : si vous allez dans une boutique physique près de chez vous, il est fort probable qu’elle soit prise d’assaut dès qu’il faut chaud. Amazon a des volumes bien plus importants, et il assure en plus une livraison rapide.

Clairement, alors que la vague de chaleur commence doucement Ă arriver, c’est le moment pour faire des Ă©conomies sur son ventilateur. Les promotions actuelles mises en avant par Amazon ne vont pas durer longtemps, et le stock est limitĂ©. Quand la chaleur attaque vraiment, les meilleurs ventilateurs et climatiseurs ont tendance Ă arriver au bout du stock et voir leur prix monter.

