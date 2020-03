Microsoft 365 : prix et nouveautés du remplaçant d’Office 365

C’est un changement de nom qui montre l’élargissement de la stratégie de Microsoft. Adieu Office 365 et son intérêt purement bureautique. Place à Microsoft 365, et sa solution complète pour une vie professionnelle et privée. Le 21 avril prochain, deux formules seront proposées et viendront ainsi prendre le relais sur l’ancien écosystème de Microsoft. Dans cet article, découvrez toutes les nouveautés de Microsoft 365, et l’intérêt que cela peut être de souscrire à l’une des deux nouvelles formules.

Microsoft 365 : des mises à jour sur les logiciels

Commençons par les éléments classiques du nouveau pack Microsoft 365. Comme précédemment, les abonnés pourront avoir accès à l’ensemble des programmes phares de Microsoft, à savoir Microsoft Word, PowerPoint et Excel. Sur le logiciel de traitement de texte, on note le renforcement de l’intelligence artificielle, permettant de corriger plus efficacement nos fautes d’orthographe et de grammaire, mais également des outils optimisés pour nous proposer d’autres formulations pour nos phrases, des alertes en cas de répétions de termes ou encore des copier/coller sans sources.

Du côté d’Excel et PowerPoint, c’est au niveau des modèles que les changements sont apparents. Vous pourrez créer des présentations ou des tableaux avec davantage de modèles de bases (PowerPoint) et des données statistiques (Excel), mais également puiser dans la banque d’images de Getty Images grâce à PowerPoint Designer. Plus poussé encore, vous pourrez vous enregistrer à l’oral lors de vos entraînements de présentation, et l’un des programmes de Microsoft baptisé Presenter Coach sera capable de vous faire un avis sur votre discours : son débit et vos formulations.

Un écosystème pour le travail et la vie personnelle

Microsoft délaisse le terme « Office » pour ne retenir que l’aspect quotidien de son écosystème : « 365 ». Dans sa nouvelle formule, Microsoft Teams fait son arrivée dans une version grand public, et permettra à la fois de plaire aux entreprises qui ont besoin d’un outil pour communiquer et s’organiser, mais également aux familles, qui voudraient une interface pour discuter. D’ailleurs, Microsoft ajoute un volet sécuritaire dans son pack avec Family Safety. En profitant de son écosystème et de ses appareils connectés, le pack permet de pouvoir paramétrer des alertes en cas d’une utilisation trop importante des écrans, mais aussi de la console de jeu si vous avez une Xbox à la maison.

Microsoft 365 met à jour sa formule Familiale, en proposant désormais 6 comptes d’utilisateurs au total. Le pack se nomme Microsoft 365 Famille, et côtoiera le classique Microsoft 365 Personnel. Les deux solutions seront lancées le 21 avril 2020. Les utilisateurs pourront profiter d’un espace de stockage offert de 1 To sur Microsoft Cloud, et des extensions web seront également proposées pour certains services tels que ceux présents sur Microsoft Word. L’abonnement Personnel coûte 6,99 € par mois ou 69 € par an, quand l’offre Microsoft 365 Famille coûte 9,99 € par mois ou 99 € par an.