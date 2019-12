Microsoft a créé l’application ultime pour nos exercices de maths

Un nouvel outil de résolution mathématique est né. Bien qu’ils soient nombreux à voir le jour depuis quelque temps, celui-ci a été conçu par Microsoft, et fonctionne avec un système d’intelligence artificielle. Il pourrait très vite devenir le meilleur ami des exercices de mathématiques, d’autant plus que son utilisation est très simple, rapide, ludique et efficace.

Microsoft vient effectivement de lancer la version bêta de « Microsoft Math Solver ». Disponible sur iOS et Android, cette application mobile a de quoi attirer l’intérêt des personnes les plus en conflit avec les mathématiques. Il faut dire qu’elle fait une suite logique à notre tendre et chère calculatrice, et dresse les premières lignes de ce à quoi pourrait ressembler l’intelligence artificielle appliquée à la science et à l’apprentissage.

Une résolution et une explication des calculs

La question sera : s’agit-il d’un programme qui accompagne l’enseignement des maths, ou alors, s’agit-il d’un outil qui incite au contraire les individus à ne plus apprendre et résoudre eux-mêmes des équations ?

Il faut dire que l’outil mis en place par Microsoft est très poussé, malgré le fait qu’il soit encore en version bêta. En prenant simplement en photo une équation, le logiciel de l’application vous donne la résolution, tout comme il vous détaille le calcul. Selon Android Authority, cela fonctionne déjà très bien, et l’application est plus complète que ce que proposent d’autres programmes tels que Photomath.

Microsoft a fait appel à l’IA

« Microsoft Math Solver » est encore en version bêta, pour la simple et bonne raison que la société développeuse de logiciel s’appuie sur du deep learning, permettant à l’application de fonctionner de mieux en mieux au fil du temps. Autrement dit, Microsoft a développé son application avec un logiciel couplé à de l’intelligence artificielle.

Selon Android Authority, Microsoft a certainement travaillé avec un nombre conséquent de données mathématiques pour ses débuts, et sa précision s’affinera au fil du temps avec, à force d’exercer ses connaissances à des cas précis. Au départ, l’application était juste à 60/70 %. Elle devrait aujourd’hui permettre de l’être avec un taux de réussite compris entre 95 et 100 %.

En attendant de devenir une référence dans sa précision, Microsoft a introduit une issue de secours en cas d’exercice où le logiciel n’arrive pas à résoudre le calcul. Sur l’application, l’utilisateur sera reconduit vers des vidéos accessibles depuis le moteur de recherche de Bing, qui est lui-même dopé à l’IA. On attend de voir ce que deviendra l’élève virtuel au fil du temps, et si sa présence sera un ennemi ou un ami à nos professeurs de mathématiques.