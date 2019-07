Microsoft publie un teaser qui annonce… Windows 1.0 (et personne ne comprend)

La nuit dernière, Microsoft a publié une vidéo pour le moins bizarre sur ses comptes de médias sociaux. L’équipe Windows a affiché un court clip vidéo sur Twitter annonçant la « toute nouvelle » version 1.0 de Windows. Le clip montre dans une animation au style assez kitsch, accompagné par une musique très eighties, tous les logos Windows de façon rétroactive à partir de Windows 10 jusqu’à Windows 1.0.

Dans ce court message on ne peut plus énigmatique, la firme de Redmond annonce « présentation du tout nouveau Windows 1.0 avec MS-Dos Executive, Horloge, etc… ! ».

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG — Windows (@Windows) 1 juillet 2019

Microsoft a également publié la vidéo sur son compte Instagram, mais seulement après avoir supprimé tous les autres messages de sa page, ce qui laisse quand même augurer d’une annonce importante, en mode « on fait table rase du passé et on repart à zéro ». En outre, l’entreprise affiche désormais le logo Windows 1.0 comme icône sur ses canaux sociaux, un logo au graphisme d’ailleurs étonnamment moderne et cadrant assez bien avec les standards actuels du design (flat, monochrome, bords arrondis… ).

Quelque-chose de très cool en vue ?

Un Community Manager de Microsoft a répondu aux commentaires sur Twitter, annonçant « quelque chose de très cool » pour bientôt. Il arrive que certaines marques fassent une sorte de « reset » de leurs gammes en les renommant sans tenir compte de leur chronologie, afin de marquer un nouveau départ. Peut-on imaginer que le prochain Windows ne sera pas Windows 11 mais Windows 1.0 ? Pourquoi pas après tout.

Plonger dans les commentaires ne donne pas d’informations – les réponses de Microsoft sont timides et vagues, et pleines de jargon des années 80. Windows 1.0 est sorti en novembre 1985, ce qui ne donne pas vraiment d’indication non plus sur un éventuel anniversaire, puisque généralement ce type de célébration arrive sur des dates correspondant à des décennies.

Certaines personnes pensent qu’il pourrait s’agir d’un lien avec la saison prochaine de Stranger Things, qui se déroule en 1985, l’année de lancement de Windows.