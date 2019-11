Microsoft réussit à graver le film original Superman sur une minuscule plaque de verre

Microsoft vient de s’associer avec Warner Bros pour transférer les bobines du Superman original de 1978 sur une plaque de verre carrée de 75 mm de côté d’une épaisseur de 2 mm. Ce périphérique de stockage a été présenté lors de la conférence Ignite 2019 qui a été organisée à Melbourne.

Cette plaque de verre est fabriquée à partir de quartz, elle est capable de stocker 75,6 Go de données. Le Project Silica de Microsoft a pour but de stocker et préserver les données. Cette problématique de stockage n’est pas récente, Hollywood cherche depuis toujours à remplacer les vieilles pellicules qui sont extrêmement inflammables et très fragiles. Si rien n’est fait, plusieurs films de la première moitié du XXe siècle vont disparaître dans les années à venir.

Un processus qui remplit toutes les cases

Heureusement, ce Project Silica va pouvoir apporter une véritable réponse à cette problématique. Comme on peut le voir sur cette photo, ces plaques prennent bien moins de place que les bobines encombrantes. La firme de Redmond a effectué plusieurs tests concernant la résistance de ces plaques, elles ont été placées dans l’eau bouillante, rayées, malgré cela elles restent lisibles. Ce processus est donc pratique, prend peu de place, et surtout très résistant.

Cette prouesse réalisée avec Superman ouvre la voie à de nouvelles collaborations entre Microsoft et le monde du cinéma. De son côté, la firme de Redmond continue d’œuvrer pour proposer une solution de lecture et d’écriture simplifiée, accessible à tous. Il s’avère que Warner Bros a pas mal de données de ce genre. Fondé dans les années 1920, le studio conserve depuis des décennies des bobines de film en celluloïd d’origine, des enregistrements audio d’émissions de radio des années 1940 et bien plus encore. On pense notamment à des classiques comme « Casablanca », « Le Magicien d’Oz » ou encore « Looney Tunes ».