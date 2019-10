Monabanq propose à ses nouveaux clients un bonus « éthique »

Avec cette opération, Monabanq est une nouvelle fois en ligne avec son slogan, « les gens avant l’argent ». La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel a introduit il y a quelques temps une nouvelle offre qui permet à ses nouveaux clients de céder leur prime de bienvenue à l’association SOS Villages d’Enfants. Cette dernière peut s’élever jusqu’à 120€ sous condition d’activité du client.

Replacer l’humain au coeur de la banque

Alors que les banques en ligne françaises se battent à qui offrira la plus grande prime de bienvenue à leurs clients, Monabanq a choisi de faire bande à part. En plus d’avoir le plus généreux bonus en ce moment (sous condition), l’établissement rajoute une dimension éthique en proposant à ses nouveaux clients de faire don de ce dernier à une association, SOS Villages d’Enfants.

Seule banque en ligne dont le siège n’est pas situé dans la région parisienne, Monabanq a construit son image en mettant ses clients au centre de son offre. Avec ce partenariat, elle rappelle son objectif qui est d’être – plus que jamais – présent pour ses clients. Elle a d’ailleurs été élue pour la seconde année consécutive comme étant le « Service Client de l’Année » dans sa catégorie.

Dans le communiqué, Monabanq se félicite du fait que cette collaboration soit le fruit de ses salariés eux-mêmes. Alain Colin, le directeur général de la banque en ligne revient sur la genèse du projet : « A l’occasion de plusieurs ateliers, les collaborateurs ont pu échanger sur leurs envies avant d’initier l’élan de ce projet dont nous sommes fiers ».

L’homme fort de l’établissement rajoute : « Avec nos valeurs communes, nous sommes sensibles à la cause défendue par SOS Villages d’Enfants depuis plus de 60 ans. Grâce à ce soutien en faveur de l’association SOS Villages d’Enfants, Monabanq réaffirme non seulement sa volonté de faire passer les gens avant l’argent mais aussi son engagement contre l’exclusion ».

Comment décrocher la prime de 120€ ?

Que vous souhaitiez conserver cette prime pour vous, ou l’offrir à l’association caritative, il faudra respecter un certain nombre de conditions pour décrocher la prime intégrale. Si aucune condition de revenus n’est exigée pour ouvrir un compte chez Monabanq (ce qui n’est pas le cas dans les autres banques en ligne de notre comparatif), Monabanq demande une cotisation mensuelle de 2€ pour son service. A cela, la prime de bienvenue de décompose de la manière suivante :

Un premier bonus jusqu’à 80€, sous forme de 8 versements mensuels de 10€, sous condition que le client fasse un minimum de 10 opérations débitrices par mois d’un montant de 300€ minimum.

Un deuxième bonus de 40€, sous forme d’un seul versement lors du 13ème mois, sous condition que le client ait fait un minimum de 10 opérations débitrices par mois pendant quatre mois (du 9ème au 12ème mois suivant l’inscription), d’un montant minimum de 300€ par mois.

Au delà de la prime de bienvenue, Monabanq est un établissement qui offre aujourd’hui une large gamme de produits bancaires, depuis le compte courant en passant par la carte bancaire, les livrets d’épargne, l’assurance-vie ou encore les crédits. Pour découvrir tout le spectre de produits de cette banque en ligne, nous vous invitons à lire notre avis Monabanq complet ici.

