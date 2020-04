Motorola Edge Plus : un nouveau concurrent pour le Galaxy S20

La marque Motorola est toujours présente sur le marché des smartphones, mais ces dernières années, celle-ci semble surtout s’être focalisée sur le marché des appareils milieu de gamme. Aujourd’hui, Motorola semble néanmoins déterminé à faire une percée sur celui des appareils premium. Récemment, la marque a officialisé deux nouveaux modèles : le Motorola Edge et le Motorola Edge+.

Motorola Edge+ : un nouveau smartphone premium pour contrer le Galaxy S20 ?

Le Motorola Edge+ se positionne comme un flagship. Et comme d’autres smartphones comparables, il est équipé d’un SoC Snapdragon 865, qui est la puce Qualcomm pour les smartphones haut de gamme de 2020. Ce SoC est combiné à une mémoire RAM de 12 Go (DDDR5). Et bien entendu, le smartphone a un modem 5G (mmWave et sub-6GHz). Le Motorola Edge+ prend également en charge le Wifi 6.

Sinon, le nouveau smartphone haut de gamme de Motorola a un écran incurvé à près de 90° sur les côtés, ce qui donne l’impression qu’il n’y a quasiment pas de bordures. Cet écran de type AMOLED, d’une diagonale de 6,7 pouces, un ratio de 21 :9, et avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. On notera qu’il n’y a pas d’encoche, mais un trou percé sur l’écran pour la caméra frontale.

Côté caméras, Motorola a mis le paquet puisque le Edge+ a une caméra principale de 108 mégapixels (comme le Mi 10 Pro et le Galaxy S20 Ultra) sur le dos. Ce capteur principal est associé à un téléphoto de 8 mégapixels et une caméra grand-angle de 16 mégapixels. Motorola précise également que son smartphone est en mesure de filmer en 6K. En façade, on a une caméra frontale de 25 mégapixels, d’après le site Android Authority.

Le Motorola Edge+ a une batterie de 5 000 mAh.

Motorola Edge : un modèle plus abordable

Si le Motorola Edge a une apparence similaire à celle du Edge+, sa fiche technique est moins impressionnante. Bien qu’il s’agisse aussi d’un smartphone 5G, le Edge utilise un processeur moins performant qui a été conçu pour les appareils milieu de gamme : le Snapdragon 765. Sur son dos, la caméra principale est de 64 mégapixels, combinée à un téléphoto de 8 mégapixels et à un ultra grand-angle de 16 mégapixels.

Pour le moment, certaines informations sur la disponibilité de ces deux nouveaux modèles de Motorola ne sont pas encore connues. Mais nous savons qu’aux USA, le Motorola Edge+ coûtera 999 dollars. La marque a également déjà évoqué la commercialisation du Motorola Edge en Italie puis dans d’autres pays européens, à 699 euros, à partir de mai.