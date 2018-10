Mozilla veut gagner de l’argent en vendant des abonnements ProtonVPN

Si la plupart des services de Mozilla sont proposés gratuitement, la nouvelle fonctionnalité qu’elle teste actuellement aux Etats-Unis sera payante.

Dans un billet de blog, la fondation vient d’annoncer ce test durant lequel, chez certains utilisateurs, il proposera un abonnement au service de ProtonVPN.

L’utilisation d’un VPN permet (théoriquement) de sécuriser les connexions aux Wi-Fi publics. Mais pour Mozilla, il s’agit aussi d’un moyen de diversifier ses sources de revenus.

« Nous pensons qu’une fondation Mozilla innovante, dynamique et durable est essentielle à l’avenir de l’Internet ouvert et nous prévoyons d’être ici à long terme. Pour le faire avec confiance, nous devons également avoir diverses sources de revenus. Depuis quelque temps, Mozilla est largement financé par nos partenariats de recherche », écrit Chris More, un responsable de Mozilla.

A partir de ce mois d’octobre, les utilisateurs choisis aléatoirement dans le cadre de ce test verront une recommandation du service ProtonVPN, directement intégré au navigateur Firefox. L’abonnement coûtera 10 dollars par mois et les revenus seront partagés entre Mozilla et ProtonVPN.

S’il existe de très nombreux VPN pour mobile et pour les ordinateurs, Mozilla souligne la fiabilité de ProtonVPN. La fondation explique que le choix de ce service s’est fait après avoir évalué une longue liste de services similaires.

« Notre équipe a examiné de près un grand nombre de facteurs, allant de la conception et de la mise en œuvre de chaque service VPN et du logiciel qui l’accompagne, à la sécurité du réseau et des systèmes internes du fournisseur. Nous avons examiné les politiques de chaque fournisseur en matière de confidentialité et de conservation des données afin de s’assurer qu’il enregistrait le moins de données utilisateur possible. Nous avons également pris en compte de nombreux autres facteurs, notamment les lois locales sur la protection de la vie privée, les antécédents de la société, la transparence et la qualité du support », écrit Chris More.